Gollerinden daha değerli hareket... Ronaldo Ronaldoluğunu yaptı!

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) beş kez kazanan Ronaldo, serinin bir parçasını satma kararı aldı.

NTV'nin haberine göre; 37 yaşındaki yıldızın 2013'te kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer tarafından satın alındı.

Açık artırmaya çıkarılan Ballon d'Or ödülü, 600 bin euro teklif veren Ofer'e satıldı. Bu ücretin doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gideceği ifade edildi.

Ronaldo'nun kendisi müzayedeye yer almazken ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.

Ronaldo, Ballon d'Or'u 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017'de olmak üzere beş kez kazanmıştı.