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Spor Gollerinden daha değerli hareket... Ronaldo Ronaldoluğunu yaptı!
Spor

Gollerinden daha değerli hareket... Ronaldo Ronaldoluğunu yaptı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 2013'te kazandığı Ballon d'Or ödülünü sattı. 600 bin euroya alıcı bulan ödülden gelen paranın, çocuklar için çalışan bir kuruma bağışlanacağı öğrenildi..

Yeniakit Publisher
2023-01-11 16:07:00 -
Gollerinden daha değerli hareket... Ronaldo Ronaldoluğunu yaptı!

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) beş kez kazanan Ronaldo, serinin bir parçasını satma kararı aldı.

NTV'nin haberine göre; 37 yaşındaki yıldızın 2013'te kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer tarafından satın alındı.

Açık artırmaya çıkarılan Ballon d'Or ödülü, 600 bin euro teklif veren Ofer'e satıldı. Bu ücretin doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gideceği ifade edildi.

Ronaldo'nun kendisi müzayedeye yer almazken ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.

Ronaldo, Ballon d'Or'u 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017'de olmak üzere beş kez kazanmıştı.

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