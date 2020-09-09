  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi GollerCepte yeni sezona hazır
Ekonomi

GollerCepte yeni sezona hazır

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte, 2020-2021 sezonunda da futbolseverleri hediye GB’lerle buluşturmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:36:29 -
GollerCepte yeni sezona hazır

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte, 2020-2021 futbol sezonunda da futbolseverlere hediye internet dağıtmaya hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene "Her Gol 100 MB" oyunu sayesinde kullanıcılarına her maç ortalama 400 MB, toplamda ise 180 bin GB internet dağıtan GollerCepte uygulaması, dünyanın her yanında oynanan maçlarda atılan goller sayesinde kullanıcılarını hediye MB ile sevindirmeye devam edecek.

Haftalık Bilgi Ligi yarışması ve birbirinden eğlenceli 21 mobil spor oyunun tadını çıkaran kullanıcılar, 5 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde Dünya Paketi’ne abone olacakları takdirde "Her Gol 100 MB" oyunu için ek 1 hak da kazanabilecek.

Uygulamanın yanı sıra yenilenen internet sitesinden de erişilebilen GollerCepte’de kullanıcılar, her zaman olduğu gibi takımlarına dair son dakika haberlerine, canlı maç sonuçlarına ve detaylı oyuncu profillerine ulaşabilecekler.

Ayrıca maçların başlama saati, TV’deki spor programları ve saatleri, fikstür, puan durumu, İddaa oranları ve çeşitli istatistikler de yine uygulama içerisinde ve internet sitesinde olacak.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar
Dünya

Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Çin ordusu Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır olan La..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı