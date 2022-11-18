Goldman Sachs'tan dolar 2023 tahmini! Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Kasım 2022 dolar - euro fiyatları)

Goldman Sachs stratejistlerine göre ABD doları yükselişine gelecek yıl da devam edecek. Stratejistler, yatırımcıların gelecek yılın enflasyon ve yüksek faizler arasında son derecek riskli bir yolda gezinmekle harcanmasını bekleyebileceklerini ifade ettiler.

Diğer merkez bankalarının Fed'in faiz artırım hızını yakalamakta zorlandıkları ortamda ekonomi ve iş gücü piyasası dayanıklılık gösterirken ABD dolarının "yapacak çok şeyi var" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs stratejitleri, "Doları buralardan daha yukarıya bir hareketini geçen yıla göre daha düşük kaliteli ve dalgalı olmasını bekliyoruz" ifadelerini de kullandılar.

Goldman Sachs hala ABD'nin bir resesyondan kaçınabileceğini tahmin ederken, gelecek 12 ayda bir daralma yaşanması olasılığını yüzde 35 civarında tahmin ediyor. Ancak dünyanın başka yerlerindeki resesyon endişeleri ve finansal istikrar risklerinin ABD dolarını yükselttiğini ve güvenli liman algısını güçlendirdiğini belirten stratejistler, "ABD dolarının gidecek alanı var, ticaret ağırlıklı endek temelinde yaklaşık yüzde 3 daha yükselebilir" tespitinde bulundular.

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Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 18,58-18,63 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6020'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,3250'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 22,1990'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0380'den işlem görüyor.

STERLİN: 22,08 (Alış) - 22,19 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle küresel piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklarda satış baskısı öne çıkarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün son dakika ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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