İslam Memiş'ten indirim açıklaması: Elinde avucunda dolar, altın gümüş olanı uyardı! Nasıl inanıyorlar bilmiyorum

Son zamanlarda altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, gram altın fiyatında yeniden rekor kırıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar hakkındaki yorumlarını dile getirdi. İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Yükselişe devam ediyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar hakkındaki değerlendirmelerini dile getirdi. Gram altın ve gümüş ile ilgili yatırımcıların merak ettiği soruları yanıtlamaya çalışan İslam Memiş, tahminleriyle gündemde de yerini aldı. Altın ve gümüş atağa geçerken, vatandaşlar da fiyatların yükselmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında kasım ayı itibariyle bir yükseliş trendinin olduğunu gözlemlediklerini ve 8 aydır baskılanan emtia fiyatlarında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığının çok güçlü olduğunu belirtti. Özellikle gram tarafında problemin olmadığını ve yıla düşük seviyeden başlayan gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükselişe devam ettiğini belirtti.

Gram altın hedef seviyesi

Ons tarafındaki bu yükselişlerin bir miktar daha devam etmesi gerektiğini belirten Memiş, manipüle edilen değerli metallerin artık Merkez Bankalarının faiz artırımı konusunda biraz daha yumuşak olması, biraz daha piyasaların önünü görmesi emtia fiyatlarını pozitif yönde desteklediğini ifade etti. İslam Memiş açıklamalarının devamında;

“Gram tarafına baktığımız zaman dolar TL kurunun yine 18.60 lira seviyesindeki güçlü duruşu devam ettiği için, altının ve gümüşün ons fiyatında toparlanma olduğu için gram taraflarına da pozitif yönde yansıdığını gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında 1064 ile 1068 lira seviyesinde. Bir sonraki ataklarda 1090 lira seviyesini hedef seviye olarak takip edeceğim. Devamında çok yakın bir zamanda 1100’lü rakamları yine konuşmaya devam edeceğiz. Aralık ayı içerisinde 1250-1280 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Gümüş direnç seviyesi

İslam Memiş, gümüş hakkında da gram fiyatının 12,80 lira seviyesinde olduğunu ve 13 lira seviyesini yukarı yönlü kırdığını, buradan tekrar kar satışı geldiğini belirtti. Gümüş tarafında mutlaka rasyoya dikkat etmek gerektiğini belirten Memiş, 76, devamında da 72 seviyesine kadar bir gerileme olacağını tahmin ettiğini söyledi. Haliyle gümüşün gram fiyatında 16 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğini belirtti. Ons tarafında 24-26 dolar dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılbaşı indirim tuzaklarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Memiş, "Dolar ve altın bu kadar yükselmişken nasıl olacak da indirimli takı alabileceksin?" diye sordu.

Memiş şu açıklamalarda bulundu: "Yavaş yavaş vitrinlerde, sosyal medya ve her yerde “büyük indirim” “yıl sonu indirimleri” “Noel indirimi” gibi afiş ve reklamlar görmeye başlayacağız. Peki bu indirimler “sözde” mi “özde” mi?

Yüzde 60-70-100 indirimler ise “sözde.” Yüzde 5-10-15 indirimler ise “özde.” Belli periyodu olmayan indirimler, tüketiciyi aldatan sözde indirimlerdir.

Buna stok eritme, nakite dönme veya reklam fırsatçılığı da diyebilirsiniz. Ticarette indirim olmaz mı? Tabii ki olur, güzel de olur, oluyor da. Ancak yılda iki kez, yaz ve kış aylarının girişinde olur. İndirim oranı ise maksimum yüzde 10-15 aralığını mantık olarak geçemez. Türkiye’de işler değişik! 365 gün indirim var. Herkes kafasına göre indirim yapıyor.

Kimileri de olayı abartıp sadece bir kez vitrinine yüzde 70 indirim yazdırıyor, o reklam vitrinde bir yıl boyunca kalıyor. Gerçi son yıllarda bu işin cılkı çıktığından tüketici artık fazla umursamıyor. Umursayanlar da var. Umursayanların alış-veriş hastalığı var. Canı sıkıldıkça, beğendikçe basıyor tuşa ayağına kadar geliyor. Kendine ise “vayy ne kadar düşmüş, hemen almalıyım” der ve alır. Halbuki ihtiyaç yok, alışkanlık var.

O tuzağa düşenlere diyorum ki bir ürünün değeri nasıl olurda yüzde 50-60-70 veya 100 düşebilir? Bu ülkedeki kriz fırsatçılığını sanırım görmediniz. Dolar yükselirken 1’e 5 koyanlar mı sana o kadar indirimli satacak? Bir ürüne yüzde 50-100 aralığında indirim yapılırsa o şirketin normal şartlarda iflas etmesi gerekmez mi?

Altın ve mücevher takılarda da büyük indirimler oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor. Nasıl inanıyorlar bilmiyorum ama inanıyorlar. 2022’ye dolar/TL kuru 13,25’den, altın gramı ise 775’den yıla başladı. Bugün ise dolar/TL kuru 18,65, altının gram fiyatı 1.060 lira. Yani, nereden nereye yükselmiş.

Değerli taş mücevherler dolar ile hesaplanır, değerli taşı olmayan altınlar ise normal gram üzerinden.

Soru şu: Dolar ve altın bu kadar yükselmişken nasıl olacak da indirimli takı alabileceksin? İşçilikten indirim mi? İşçilik o kadar değil ki?

Toparlayacak olursam yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek kira, yüksek enerji maliyetleri, yüksek personel maliyetleri karşısında YIL SONU BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI!"

Altın bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2022 güncel altın fiyatları ne oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.057 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,7 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.053 liradan tamamladı.

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Kasım 2022

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.046 TL, satış 1.055 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.054 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Kasım 2022 Cuma günü 10.550 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.711 TL, satış 1.746 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.741 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.043 TL, satış 7.115 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.096 TL. Fiyatlarda 19 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.423 TL, satış 3.493 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.483 TL. Fiyatlarda 10 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.917 TL, satış 6.987 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.967 TL. Fiyatlarda 20 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.902 TL, satış 6.971 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.952 TL. Fiyatlarda 19 lira yükseliş gerçekleşti.

Ekonomi uzmanlarının 18 Kasım 2022 altın yorumları: Gram altında yükseliş şimdilik ons altında yaşanan yatay aşağı yönlü fiyatlama ile kısa vadeli sonlanmış gibi gözüküyor. Bugün veri akışının sınırlı kalması ile birlikte kurda yatay fiyatlama ile ons altında 1760 Dolar pivot seviye etrafında karar vermeye çalışan bir görüntü olabilir. Ons altında yaşanabilecek geri çekilmeler gram altın üzerinde de etkili olabilir.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Dün yüzde 0,7 azalışla günü 1.761 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.766 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle altın fiyatlarında oynaklığın arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar kuru tahminlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; enflasyon beklentisi 67,78'den 68,06'ya yükseldi.

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuru beklentisi ise;

Dolar döneminde bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 5,1 olarak kaldı. Dolar kuru tahmini ise 19,82 TL'den, bu anket döneminde 19,54 TL'ye geriledi.

Euro ise 19.29 liradan işlem görüyor.