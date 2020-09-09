Golda Gıda yeni projelerle kapasitesini artırdı

Bu dönemde artan iç ve dış talepleri karşılamaya yönelik yeni projelere odaklanan Golda Gıda A.Ş.Eylül ayı başında önemli bir iş birliğine imza attı. 2 Eylül tarihinde KAP’a yapılan bildirim sonucunda Tarım Kredi Birlik A.Ş. ileGolda Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında 31/05/2021 tarihine kadar teslim edilmek üzere tutarı 80.000.000.- TL olan üretim anlaşması imzalanmıştır. Bu projeksiyonlar doğrultusunda makarna, kırmızı mercimek, un fabrikalarının üretim kapasitelerinin tam kapasite çalışması yönünde hazırlıklar tamamlanmıştır.“Anadolu’da Sizin İçin Üreten Eller Var” sloganı ile pandemi sürecinde belirli hatlardaki üretimini iki katına çıkaran Golda Gıda A.Ş.,yurtiçi talebine paralel olarak artan yurtdışı taleplerini de karşılamayı planlamaktadır.Yeni makine yatırımları için hazırlık yapan Golda Gıda, makarna, un ve bisküvi üretiminde benzer projelerle önümüzdeki dönemde adından daha fazla söz ettirmeyi hedeflemektedir.

Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü Fatih Doğan, “Gıda Şehri Projesi” olarak bilinen Karaman’daki entegre tesislerinin Türkiye’de sektörün sayılı tesisleri arasında yer aldığını vurguladı. Tesislerinin toplamda 1 milyon 100 bin metrekarelik alana sahip olduğunu anlatan Doğan, aynı kampüste un,irmik, makarna, bisküvi-gofret-marshmallow ve bakliyat olmak üzere toplamda 5 ayrı fabrikanın bulunduğunu belirtti. Doğan; “İrmik fabrikası yıllık 70 bin ton, makarna 66 bin ton, un 70 bin ton, bakliyat 24 bin ton, bisküvi de 12 bin ton üretim kapasitesine sahip. Ayrıca büyükbaş süt hayvancılığı çiftliğimiz de mevcut olup,bu tesiste 1200 büyükbaş hayvan yetiştirilmekte, yıllık 5,5 milyon litre süt üretilmektedir” diyerek mevcut kapasiteye dair bilgi verdi.Entegre tesislerde yılda yaklaşık 110 bin ton buğday işlendiğini anlatan Doğan, bu yıl ki hasat döneminde bölgedeki çiftçilerden 15 bin ton buğday aldıklarını söyledi. Kullanılan hammaddenin %90’ı yöre çiftçisinden temin edilirken,üreticiden tüketiciye her kesimin memnuniyeti sağlanması ve kaliteli ürünler ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.Fatih Doğan Golda Gıda A.Ş. olarak, yılda ortalama 90 bin ton gıda ürettiklerinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı; “Pandemi süreci gıda konusunda yeterliliğin ne denli stratejik öneme haiz olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Golda Gıda A.Ş. olarak bu sorumluluğumuzun farkında olarakülkemizin artan gıda ihtiyacını karşılarken, 83 ülkeye yaklaşık 20 milyon $ civarında ihracat yapmaktayız. 400 kişiye doğrudan, 1600 kişiye dolaylı olarakbölge insanımıza istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.