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Ekonomi

Gol yerine hissesiyle sevindirdi

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 69,8’lik artışla geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:02:00 -
Gol yerine hissesiyle sevindirdi

Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 29,8 değer kazandı. Nisan ayında Borsa İstanbul’da işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. Analistler, spor hisselerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberlerden pozitif etkilendiğini ifade etti. Söz konusu dönemde Trabzonspor, hisselerindeki yüzde 69,8’lik artışla nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor’u, yüzde 17,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 16,2 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve yüzde 9,7 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

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