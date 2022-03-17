Gol makinesi devam ediyor!

Bayern Münih, sözleşmesi 2023'te sona erecek Robert Lewandowski'nin 24 milyon Euro'luk maaş talebini kabul etmeye hazırlanıyor.

Bundesliga'da topladığı 60 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih, yıldız futbolcusu Robert Lewandowski ile yeni sözleşme için görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.

Alman basınında daha öne yer alan haberlerde, Robert Lewandowski'nin yüksek maaş talebini Bayern Münih'in kabul etmediği ve kontrat görüşmelerini ağırdan aldığı belirtilmişti. Bayern Münih'in tutumu nedeniyle Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Bild'in haberinde ise Bayern Münih'in geri adım attığı ve yıldız oyuncunun talebini kabul etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Robert Lewandowski ne kadar maaş istiyor?

Sözleşmesi 2023'te sona erecek Robert Lewandowski'nin yıllık 24 milyon Euro ücret istediği belirtildi. Sözleşmenin 2 yıllık olacağı ifade edilirken yeni kontratın maliyetinin bonuslarla birlikte 85 milyon Euro'ya ulaşabileceği kaydedildi.

Erling Haaland'dan vazgeçildi

Haberde, Bayern Münih yönetiminin sezon sonunda Robert Lewandowski'nin yerine Erling Haaland'ı düşündüğü ancak Norveçli golcünün yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçildiği kaydedildi.

2020'nin ocak ayında RB Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland, takıma geldiği günden bu yana sakatlıklar nedeniyle 29 maçta forma giyemedi. 2013'te Dortmund'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olan Robert Lewandowski ise 9 yılda sakatlıklar sebebiyle 24 maçta forma giyemedi.

Erling Haaland transferinden vazgeçilmesinin bir diğer nedenin ise yıldız golcünün yüksek maliyeti olduğu belirtildi. Haaland'ın bonservis ücreti, maaşı ve menajer ödemeleriyle birlikte toplam maliyetinin 330 milyon Euro'yu bulacağına dikkat çekilirken Bayern Münih'in denetleme kurulunun bu tutara onay vermeyeceği kaydedildi.

Robert Lewandowski bu sezon ne yaptı?

Bayern Münih formasıyla bu sezon dört farklı kulvarda süre alan Robert Lewandowski, 36 maçta 43 gol ve 4 asist kaydetti. Bundesliga'da 29 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Polonyalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde de 12 golle zirvede bulunuyor.