Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!
Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz yeni takımında da gollerine devam ediyor.
Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz yeni takımında da gollerine devam ediyor.
Fortuna Sittard'ın Ajax'a 3-2 yenildiği maçta takımının ikinci golünü atan Burak Yılmaz, bu hafta evinde Cambuur karşısında da sahneye çıktı. 37 yaşındaki oyuncu, Cambuur maçının 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken, Hollanda ekibiyle üçüncü maçında ikinci golünü kaydetti.
Burak Yılmaz iki gole imza attı
Eredivisie'deki ilk maçında Ajax filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Fortuna Sittard tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olmuştu (37 yıl 22 gün). Burak Yılmaz, Hollanda'da toplam 80 dakikada 2 kez fileleri havalandırdı.