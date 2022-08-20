  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!
Spor

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz yeni takımında da gollerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 20:42:00 -
Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz yeni takımında da gollerine devam ediyor.

Fortuna Sittard'ın Ajax'a 3-2 yenildiği maçta takımının ikinci golünü atan Burak Yılmaz, bu hafta evinde Cambuur karşısında da sahneye çıktı. 37 yaşındaki oyuncu, Cambuur maçının 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken, Hollanda ekibiyle üçüncü maçında ikinci golünü kaydetti.

Burak Yılmaz iki gole imza attı

Eredivisie'deki ilk maçında Ajax filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Fortuna Sittard tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olmuştu (37 yıl 22 gün). Burak Yılmaz, Hollanda'da toplam 80 dakikada 2 kez fileleri havalandırdı.

 

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…
Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Medya

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?
Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...
Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Medya

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!
Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Aktüel

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!
Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Spor

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23