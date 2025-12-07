Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan ‘Lunar Corona' Kayseri'de görüntülendi. Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı görenleri adeta mest etti.

Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Lunar corona olarak bilinen ve Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri'de görenlerin dikkatini çekti. Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan lunar corona, Ay'ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.

Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.