Yerel Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara
Yerel

Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

Kayseri’de gece saatlerinde gökyüzüne bakanlar adeta görsel bir mucizeye tanıklık etti. Ay’ın etrafında oluşan ve ‘Lunar Corona’ olarak bilinen renkli ışık halkası, ortaya çıkardığı eşsiz görüntüyle izleyenleri hayran bıraktı, olay kısa sürede büyük ilgi gördü.

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan ‘Lunar Corona' Kayseri'de görüntülendi. Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı görenleri adeta mest etti.

Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Lunar corona olarak bilinen ve Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri'de görenlerin dikkatini çekti. Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan lunar corona, Ay'ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.

Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

