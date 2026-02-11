  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz Muhittin Böcek hakkında son dakika kararı! İstenen ceza belli oldu Akit gündeme taşıdı yanlıştan dönüldü! Satanist konsere Halk TV avukatlığı Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet! Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var" Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..! Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu 32 milyar dolarlık dev satın almaya AB onayı! Google, Wiz’i resmen bünyesine katıyor
Siyaset Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Sarıgül konuşmasında, Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Sarıgül, bu değişimin Erzincanlıların önemli bir beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP'li isim ölü bulundu
CHP'li isim ölü bulundu

Gündem

CHP'li isim ölü bulundu

Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar 455 bin konuta laf atıyor! CHP’den deprem konutlarına yine çamur
Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar 455 bin konuta laf atıyor! CHP’den deprem konutlarına yine çamur

Siyaset

Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar 455 bin konuta laf atıyor! CHP’den deprem konutlarına yine çamur

CHP’li başkan cinsel tacizden yeniden ifadeye çağrıldı
CHP’li başkan cinsel tacizden yeniden ifadeye çağrıldı

Gündem

CHP’li başkan cinsel tacizden yeniden ifadeye çağrıldı

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ersin

Bence Erzincan olarak kalmalı

ğavıs

cancan da olur bu teze göre
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23