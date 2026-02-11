Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.
Sarıgül, bu değişimin Erzincanlıların önemli bir beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi.
Siyaset
