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Ekonomi Gökyüzünde değişecek
Ekonomi

Gökyüzünde değişecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusunun yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderileceğini” açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:38:00 -
Gökyüzünde değişecek

Gökyüzünde dengeleri değiştirecek “uydu” için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye’nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından yaptırılan Türksat 5A uydusunun yıl sonunda 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyledi. Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika’yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını bildiren Koç, “Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek” dedi.

4’üncü haberleşme uydusu olacak

Koç, Türksat 5A uydusunun Türkiye’nin aktif uydu filosundaki 4’üncü haberleşme uydusu olacağını ifade ederek, “Uydu konusunda dikkat çekmek hem de uzay bilimine olan merakın artmasına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Twitter üzerinden 10 soruluk yarışma başlatıldı. Sorulara doğru cevap veren kullanıcılar arasında 13 Eylül’de yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecek” diye konuştu.

10 soruluk seri

Koç, 25 Ağustos’ta ilkinin sorulduğu 10 soruluk seride Türksat ve Göktürk uydularına dair bilgilendirici soru ve cevap videoları yayınlandığını dile getirdi. Her soru için 24 saatlik bir cevap süresi verildiğini anlatan Koç, cevapların ilgi çekici animasyon filmlerle açıklandığını belirtti. Yarışmayla özellikle teknik konulara merakı olan kullanıcıların ilgilendiğini belirten Koç, şu ifadeleri kullandı: “Sorulara gelen cevaplar incelendiğinde ise yarışmanın amacına ulaştığı da görünüyor. Pek çok kullanıcı cevabın dışında konuyla ilgili araştırdıkları bilgileri sorunun altına bırakıyor ve diğer kullanıcılara da fayda sağlıyor.”

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