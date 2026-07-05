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Gündem Göktaş'ı aklamak için Mustafa Kemal'e sarıldılar… Siyasi hiciv ile İslam'a hakaret bir mi?
Gündem

Göktaş'ı aklamak için Mustafa Kemal'e sarıldılar… Siyasi hiciv ile İslam'a hakaret bir mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik hakaretleri sebebiyle tutuklanan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın geçmiş yıllarda sergilediği gösterisinde Mustafa Kemal'i de hedef aldığı iddia edildi. Göktaş'ın gösterisinde Mustafa Kemal ile Ekrem İmamoğlu'na ilişkin kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Geçmişte İmamoğlu için yapılan "İkinci Atatürk" benzetmesini konu edinen Göktaş, “İnsanlar gerçekten umutlu. İmamoğlu’na dair büyük umutları var. İkinci Atatürk'ün Trabzonlu bir müteahhit olmasını hiç beklemezdim. Umarım o da birincisi gibi ülkeyi şantiye halinde bırakıp gitmez" İfadelerini kullanmıştı.

 

Bu ifadeler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi çevreler bu sözlerin politik hiciv olduğunu, İmamoglu'nun da Mustafa Kemal gibi erkenden gitmemesi gerektiğine, daha yapacak çok iş olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

 

Bazı çevreler ise Mustafa Kemal ile ilgili ifadelerin haddi aşan sözler olduğunu, saygı sınırlarını zorladığını savundu.

Malum çevrelerin, "Bakın Göktaş'ın Atatürk'e yönelik de esprileri var. Ama kimse kalkıp bu mizahi sözlere tepki göstermemiş" diyerek, kutsal değerlere yapılan hakaretlerle siyasi hicivleri aynı kefeye koyma çabası dikkatlerden kaçmadı. 

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