Göksu İmamoğlu'nu bombaladı! Verdiği sözleri hatırlattı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu oldu.

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan ve önemli açıklamalarda bulunan Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun oy oranının azaldığına dikkat çekerek, "İBB Başkanı itibar kaybına uğradı" dedi.

Yabancılara konut satışı

Yabancıların ev alması için devletin tanımladığı bir şey var. Esenler'de ne kadar yabancının konut aldığını tapuya sormak lazım. Dünyanın her yerinde bir ekonomik dalgalanma var, bu alanda Türkiye kadar fedakarlık yapan başka bir ülke var mı bilmiyorum. Birçok anlamda katkı üretmenin gayreti içerisinde.

Kentsel dönüşüm

Esenler'deki kentsel dönüşüm Türkiye'nin en büyüğü. 2009 yılında 98 bin konutun 57 bini dönüştü. TOKİ ve Bakanlıkla bir buçuk yılda 4 bin konut ürettik. Tapuları devrettik, anahtar teslimi yapacağız. Riskli yapıları transfer ederek dönüştürdük. Riski önemli ölçüde azalttık. Yeni çalışmalarımız da var. Yakında sonuçlanacak. 12 yılda 57 bin konutu dönüştürdük.

Kentsel dönüşüm

İstanbul'da yerel yönetici olsanız, iki sorunun cevabını ararsınız. Biri deprem, biri ulaşım. Depremle ilgili risk var. Bu çerçevede bir derecede bu kentin sorumlusu İBB. Şimdi İBB, üç yılda depremle ilgili ne yaptı diye siz de merak ediyorsunuzdur. Bilimsel, hukuki altlık anlamında hiçbir eksik yok. Kamu binalarının yüzde 100' yakını depreme dayanıklı. Sorun konutlarda. 3 yıldır bunu tartışıyoruz. İBB, bu sorun karşısında ne üretiyor? 5.8 Silivri depremi olduğunda İBB Başkanı 5 yılda 100 bin konut yapacağız, dedi. Biz de bunlara nerede diye soruyoruz. Bugüne kadar İBB, Çalıştay yapmış, tsunami tabelası yapmış, internet portalı açmış.

"İBB kentsel dönüşümü engelliyor"

İstanbul'da 7 milyon konut var, 300 bin konut acil dönüşmeli. Değişik şekillerde riskli alanlar ilan edilmiş. Yaklaşık 116 bininin inşaatı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti belediyeleri. CHP'li belediyeler iş üretmek yerine yapılan işe karşı çıkarlar. Depremle ilgili Türkiye'de bütçeyi ilk düşüren İBB. 257 milyon bütçe koymuş. 134 milyonu gerçekleşmiş. Reklam bütçesinin ise üzerine çıkmış. Bu kentin geleceğini, kendi kariyer planlaması olarak görüyor. Bakanlığa soruyorum, İBB size riskli bölge için hiç bir müracaatta bulundu mu? AK Parti döneminde birçok ilçede bizim ürettiğimiz konutları bile dağıtmaktan acizler. Kentsel dönüşüm için emek, yürek, sevda gerekir. Bunlarsız olmaz. İBB, İBB Başkanı kendine bir kariyer planlaması çizmiş. Gündeminde İstanbul yok. O makama seçildiyseniz bu şehir için 3 yılda ne yaptın, diye sorarlar.

İBB'nin çalışmaları engelleniyor mu?

İBB'yi merkez hükümet engelleyebilir, meclis engelleyebilir. Allah aşkına bakın, Meclis çoğunluk AK Parti. Meclisi 3 yılda 6 bin 500 dosya gelmiş. İBB Başkanının engelleniyorum, hazımsızlar cümlesinden başka bir şey duydunuz mu? Hayır. Engel nerede, İBB Meclisi'nde söyledim. Bir tane çıkın deyin de İstanbul adına şunu yapacaktık, engellendik. Kendi hedefinde yüzde 8'de kalmış. Kaynak olarak üreteceğim dediği hedef de yüzde 8 oranında kalmış. Kim engelleyecek? İSKİ ve İETT zamlarını engelleyen varsa bizzat kendisi. Suya zam yaptık, veto etti. Öyle bir kurgu yapıyor ki? Küresel dalgalanma var mı? Var. Ben yapmazsam hükümet yapmış olur, diyorlar. Gelir gelmez yüzde 80 su zammı teklifiyle geldiler. Haziranda indirim yaptık, Kasımda yüzde 80 zam teklifiyle geliyorsunuz. 2019'dan bahsediyorum. AK Parti bir vicdan hareketidir. Hiçbir zaman İBB Başkanının içinde olduğu CHP grubu, hiçbir zaman İSKİ zammına 'evet' demedi. CHP olmasaydı bunların hiçbiri çıkmazdı.

AK Parti'de 22 borçlanma teklifine CHP 20'sine hayır dedi. Engel, zihniyetlerinde, iş yapma kapasiteleri, becerileri ve samimiyetleri de yok. AK Parti dönemine kıyasla 3 kat fazla kaynak kalıyor. Borçlar azalmalı, mega projeler başlamalıydı. İBB Başkanının sözü, İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmaktı. 2018 yılında dünyada 8. sıradaydık. Trafik yoğunluğunda şu an dünyada birinci sıradayız.

Yeni taksilere neden karşı?

İstanbul'da taksi sorunu mu var, plaka sorunu mu var? Taksi sorunu var. Dünyadaki taksiler yüzde 60 bizde yüzde 39 kapasiteyle çalışıyor. 443 km'den sadece taksimetre açtığı 150 km. Bunu yüzde 5 artırsa 300 taksi alınır, yüzde 65 alınırsa 11 bin taksi geliyor. Mesele aplikasyon meselesi. Buradaki amaç plakadan para kazanmak. Taksi sorunu varsa UKOME'den arkadaşlar bin minibüsün dönüşümünü geçirdiler. Neden dönüştürmediler taksiye? Haziran ayında İstanbul'da toplu ulaşım modellemesiyle ilgili AK Parti'nin temel yaklaşımını ortaya koyan bire çözüm paketi koyacağız.

"Reklamı iyi yapıyor"

İmamoğlu, reklamı iyi yapıyor, güzel yalan söylüyor. Fazilet Durağı yalanı var. Ekrem Beyle bir kavgam yok. İstanbul halkı adına uğraşım var. İstanbul halkı adına seçilmiş o Mecliste en büyük grubun başkanıyım. 25 yıl bu kenti biz yönettik, bu kadar hizmeti yok sayacaksınız, ben de susacak mıyım? İstanbul halkının geleceğini yok edeceksiniz, ben susacak mıyım?

İBB Başkanı olmak istiyor mu?

AK Parti'de siyaset yapmayanlar AK Parti'de siyaseti anlamak konusunda sıkıntı yaşayabilir. Kariyer planlaması değil benim görevim grubumun hakkını korumaktır. Bana bir görev teslim edilmiş. Türkiye'nin en büyük ikinci meclisinin en büyük grubunun başkanı olarak bana bu görev verilmiş. Bizim siyasi kültürümüzde fikri altyapı Erbakan'dan kişilik altyapımız Erdoğan'dan gelmiştir. Ben oturdum sabah 9'da başladım. Sadece 11'de Bakanımızla bir görüşmem vardı sonra çıktım, geldim. Benim de çalışmam gerekir.

Bunu siyasallaştırmak istiyorlar

Bu konuyu hukukçular tartışmalı. Bunu siyasallaştırmak istiyorlar. İBB Başkanı itibar kaybında bu sebeple bu konuyu gündeme taşıyorlar. Hukukçular aydınlatırsa bizi biz de öğrenmiş oluruz.

Sözler verdiniz

İBB Başkanı artık hakikatle yüzleşiyor. 2 yılı hakaretle geçirdi. Şimdiyse, 3 yıl oldu. Sözler verdiniz. Yerine getireceğim dediniz, peki bu sözleri ne kadar yerine getirdiniz? Hem Karadeniz gezisinden hem de İstanbulluların gerçekle yüzleşmesinden söz ediyorum. İBB Başkanı, 'İstanbul'da ulaşım sorun olmaktan çıkacak' dedi. 100 bin kapasiteli otopark sözü verildi, 40 doğum evi sözü verildi. Son 3 yılda olmayan ve yeni açılan bir doğum evinde doğum yapan biri var mı? 40 sağlık merkezi yapacağım dedi, 1 tane yeni açılmış merkezde sağlık ihtiyaçlarını karşılayan var mı? 10 çocuk sağlığı merkezi sözü verildi. Vatandaş soruyor, 30 adet yüzme havuzu yapılacağı söylendi. Hiçbirisi yapılmadı. Hepsi sıfır. "İstanbul aynı anda en fazla metro yapan kentiz" diyor. Bu Kadir Topbaş'ın 2014 yılındaki seçim kampanyası.

CHP Grup Sözcüsü konuşurken yüzü kızararak söyledi

İBB Başkanısınız ve herkesi toplayarak gösteriye gidiyorsunuz. Hani israfı önleyecektiniz... Bunları kim finanse ettiniz? Tarık Balyalı, CHP Grup Sözcüsü konuşurken yüzü kızararak söyledi. O organizasyonları kim hangi kaynakla yaptı? Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesi beni ilgilendirmez. Kendisi ben kişisel masraflarımı karşıladım, diğerlerini İBB verdi. İstanbul kaynaklarını nereye kullandınız? İBB Borcu 28 milyardı. Şu an borcu 58 milyar oldu. Belediye kaynağını kullanmamalıydı. İBB kaynaklarıyla Türkiye'de siyaset yapamazsın. İBB, şu anda İBB Başkanının kariyer planlama merkezi ve reklam ajansı olarak çalışıyor. İmamoğlu'nun şu an tekrar seçilmesi mümkün değil.

Nagehan Hanım tartışmasına baktığınızda, bir kitlenin demokrasi kültürünü okuma fırsatı bulduk. Bir insan üzerinden bunu yapmak ne kadar doğru? Bizim sorgulayacağımız alan kendi aralarında tartışma değil. Biz İBB Meclisi'ndeyiz. Şunu demek lazım, parayı nereden buldu, nasıl götürdü? İBB dışında nasıl kullanırsın kaynakları? Bir hanımefendi üzerinden böyle bir tartışma yapılması yanlış. Bir insanın ötekileştirilmesi bunu da onların tavrını da ortaya koyuyor.

İBB Başkanı biz orayı park yapacağız, diyor

Göksu, canlı yayında İmamoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak projenin ne olması gerektiğiyle ilgili verdiği cevabı dinletti. Kılıçdaroğlu, bizi dinlediler, biz ortayı park yapacağız diyor. İBB Başkanı biz orayı park yapacağız, diyor. İstanbul'a yapılanlar neden insanları rahatsız eder? 5.2 milyon metrekare Millet Bahçesi 132 bin ağaç, binlerce metrekare çayır oyun alanları, toplanma alanları yapılmasının kime ne zarar var? İstanbul'a dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Günde ortalama bin 200 uçağın kalktığı bir havalimanı yaptık. Atatürk Havalimanı'nın artık kapasiteyi kaldırmadığı biliniyor. Şimdi ne değişti? AK Parti burayı imara açar diye bekliyorlardı. Ağaç dikeceğiz. İstanbul Havalimanı yapılırken ağaç kesilmedi. Kömür ocaklarından boşaltılan alanlardı. 2018 yılında havaalanı kapanmadan oradaki karbondioksit emilimi 1 milyon 340 bin. Kalktıktan sonra 74 bin. Atatürk Havalimanı zararı 100 milyon dolar denmişti. 5 milyon nüfus için Millet Bahçesi yapılacak. CHP'nin hiçbir projeye 'evet' dediğini gördünüz mü? CHP'nin kafasında olsak hiçbir proje yoktu. Özal, bir projeye başlarken önce ortalama solun görüşlerine bakarım, karşılarsa yaparım, konuşmuyorlarsa gözden geçiririm, kabul ederlerse iptal ederim. CHP, bu ülkeye bir çivi çakılmasını istemiyor.

İstanbul'da 500 bin mülteci var

50 bin civarında mülteci var ve entegrasyonda bir sorun yok. İstanbul'da 500 bin mülteci var. Düzensiz olanları devlet, toparlayıp gönderiyor. Hemen yanımızda insanlar ölürken Türkiye kendisini bundan ayrı tutamazdı. Biz onların da derdini çözecek büyük bir ülkeyiz. Nefret suçu işlemek bu toprakların vicdanına yakışan bir şey değildir. Bir sistem dahilinde dönecekler. Gönüllü dönüşlerle ilgili ciddi çalışmalar var. Bu durumla ilgili sert ifadeleri insani bulmuyorum. Savaş ve katliam var.