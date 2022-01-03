  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Göksu, İBB yönetiminin 'LGBT' hedefini açıkladı
Gündem

Göksu, İBB yönetiminin 'LGBT' hedefini açıkladı

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, İBB yönetiminin 'LGBT' planını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 00:03:00 -
Göksu, İBB yönetiminin 'LGBT' hedefini açıkladı

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, canlı yayında soruları yanıtladı.

Göksu, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay