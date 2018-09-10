Gökova Körfezi'nde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilere göre, bugün saat 18.07'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinden de hissesildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.