Göknur Gıda’nın halka arzına büyük talep

Göknur Gıda’nın küresel bir oyuncu haline geldiğini belirten CEO Osman Aslanali, “Halka arzla 863 bin yeni ortağımız oldu. Bu, daha fazla gayret göstermemiz için 863 bin yeni sebebimizin olduğu anlamına geliyor. Halka arzımıza gerek yurt içi gerekse yurt dışı yatırımcılar çok yoğun bir ilgi göstermiştir. Bu ilgiyi şirketimizin performansının yanında bu zor dönemde ülkemize olan güvenin de bir göstergesi olarak yorumluyoruz” dedi. Aslanali, “Halka arzımıza yaklaşık 905 bin talep geldi. Türkiye’de sermaye piyasalarının özellikle son yıllarda yaşanan hızlı gelişme neticesinde şirket finansmanında çok önemli bir kaynak haline geldiğine bu halka arzda da şahit olduk. Bu süreçte bizlere destek veren tüm taraflara teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.