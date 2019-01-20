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Göklerdeki başarıdan taviz yok

THY ailesi, Antalya’da gelecek için buluştu... Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Zirvesi’nde 2018’in muhasebesi yapıldı, 2019 vizyonu paylaşıldı. Zirveye iddialı hedefleriyle damga vuran şirket, bu yıl yolcu sayısını 80 milyona, satış gelirini de 14.1 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.

20 Ocak 2019 Pazar 09:21
Göklerdeki başarıdan taviz yok

 Buğra Kardan 

Her yıl rekora uçan Türk Hava Yolları’nın (THY) gelenekselleşen Yönetim Zirvesi’nden önemli mesajlar çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın iştirak ettiği Antalya’daki zirvede, şirketin 2018 performansı, 2019 vizyonu masaya yatırıldı. Geçen yıl tahminleri aşan bir büyüme kaydeden THY, çıtayı yükseltti.

Yeni rekorlar yolda

Zirvede 800’ü aşkın yöneticiye hitap eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başarılarında takım ruhunun önemli rol oynadığını dile getirdi. İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’ye yeni ufuklar açacağını belirten Aycı, “Bu dev projede 3 Mart’tan itibaren yerimizi alacağız ve yeni rekorlar elde edeceğiz” diye konuştu.

Ekşi de mesaj verdi

Bu arada Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Ekip Hazır! 3 Mart’ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim” dedi. Geçen sene 300’ü aşkın destinasyona uçan THY’nin, bu sene iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcuya hizmet verilmesi: uçak doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olması; satış gelirinin de 14 milyar 100 milyon doları bulması bekleniyor.

2023’e odaklanıldı

THY yönetimi, 2023 için konulan 350 milyon yolcu, 30 milyar dolar satış geliri hedefini yakalamakta kararlı. Bu çerçevede önemli girişimlerde bulunuluyor, çalışmalar yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:21
  1. Antalya
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Yönetim Zirvesi
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  6. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
  7. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
  8. THY
  9. İstanbul Havalimanı

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