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Yaşam Gökçeada feribotlar iptal mi? Gökçeada 25 Ekim feribot seferleri var mı?
Yaşam

Gökçeada feribotlar iptal mi? Gökçeada 25 Ekim feribot seferleri var mı?

Kabatepe-Gökçeada seferleri iptal mi? Yurdun büyük bir bölümü yağışlı havaya teslim. Özellikle Marmara Bölgesi’nin bazı kısımlarında fırtına bekleniyor. Bu sebeple pek çok ki Gökçeada feribotlarının çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Gökçeada feribotlar iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 18:58:00 -
Gökçeada feribotlar iptal mi? Gökçeada 25 Ekim feribot seferleri var mı?

Sonbahar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bazı illerde yağışa fırtına da eklendi. Peki, feribot seferleri iptal mi?

Gökçeada feribotlar iptal mi? Gökçeada 25 Ekim feribot seferleri var mı?

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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