Gökbey Helikopteri’nin 3’üncü prototipinde uçuş testleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM’den yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve sertifikasyon test faaliyetleri devam eden Gökbey Helikopteri’nin 3’üncü prototipi, SHGM tarafından verilen özel izinle ilk uçuşunu 27 Haziran’da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. SHGM ve TUSAŞ uzmanlarından oluşturulan farklı disiplindeki 13 sertifikasyon panelinin değerlendirmesi neticesinde, ulusal ve uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurulmak suretiyle sertifikasyon şartnamelerine uygun olarak tasarlanan “Gökbey Özgün Helikopteri Özel Uçuş İzni” SHGM tarafından yayımlandı. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni prototip dahil edildi. Bu prototipin devreye alınmasıyla sertifikasyon testleri hızlandırılacak.