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Ekonomi Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor İlk teslimat için tarih verildi
Ekonomi

Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor İlk teslimat için tarih verildi

Türkiye’nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Gökbey Helikopteri, testlerde limitleri zorlayarak göreve hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 10:14:00 -
Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor İlk teslimat için tarih verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, Gökbey Programı kapsamında bir helikopter endüstrisi kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle projenin 2013’te başladığını ifade eden Tursun, 2018’deki ilk uçuştan bu yana yoğun şekilde uçuş ve yer testlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Sertifikasyona hazırlanıyor

Tursun, “3’üncü prototipimiz çıktı, 4’üncü prototipimiz üretim hattında. Prototiplerle yer ve uçuş testlerini, kalifikasyon, sertifikasyon testlerini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sene içinde de ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz” dedi. Özellikleri dikkate alındığında, muadilleriyle kıyaslandığında Gökbey’in çok üst seviyede bir helikopter olduğunu vurgulayan Tursun, şöyle konuştu: “Ağırlık-denge, irtifa, hız, insan-arayüz anlamında birçok üst özellikleri var. Bu kapsamda da özellikle yurt içinde kuvvet komutanlıklarımız, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Gökbey Helikopteri’ne talipler. Bu kapsamda farklı konfigürasyonlarda helikopterleri de üretiyoruz. Arama kurtarma, yangınla mücadele, personel taşıma, VIP gibi birçok farklı konfigürasyonumuz da olacak.” Sertifikasyon sürecinin helikopterin kendisini kanıtlaması, müşteriye teslim edilmeden önce yapılması gereken tüm faaliyetlerin tamamlanması açısından çok kritik olduğuna dikkati çeken Tursun, “Bu kapsamda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz çalışmalarımız mevcut. Tüm tasarım, üretim, test ve doğrulama faaliyetlerini kendileriyle sürekli müzakere ediyoruz. Bu müzakereler sonunda kendini ispatlamış, müşteriye verilecek bir helikopter konfigürasyonunu çıkartacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Yurtdışına da satılacak

Gökhan Tursun, Gökbey’in hız, performans, geniş iç hacim ve farklı konfigürasyonları olması anlamında mevcut helikopterlere kıyasla üstünlükler taşıdığını söyledi. Bu durumun başta iç pazardaki müşteriler olmak üzere yurt dışında da talepleri artırdığını dile getiren Tursun, ilk etapta iç müşteriler olmak üzere uluslararası pazarda da helikopter satışı planladıklarını bildirdi. Kara, Hava, Deniz, Jandarma komutanlıklarının kendi görev profiline göre farklı isterleri bulunduğuna işaret eden Tursun, “Bu kapsamda farklı opsiyonel ekipmanlarımızı helikopterimize entegre ederek kuvvet komutanlıklarımızın ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Mevcut durumda 3 prototiple yer ve uçuş testlerine devam ettikleri bilgisini veren Tursun, “Özellikle uçuş testlerinde helikopterin limitlerine ağırlık, denge, hız, irtifa anlamında çıkıyoruz. En önemli özelliklerinde biri otopilotu kendimiz geliştiriyoruz. Bu kapsamda otopilot testlerine de başlamış durumdayız” dedi.

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