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Göçük nedeniyle kapanan Taşyolunun açılması için çalışma başlatıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bir süre önce göçük nedeniyle ulaşıma kapanan Taşyolunun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:29
Göçük nedeniyle kapanan Taşyolunun açılması için çalışma başlatıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bir süre önce göçük nedeniyle ulaşıma kapanan Taşyolunun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.


Erzincan-Sivas karayoluna bağlanan ve çoğunlukla turizm amaçlı kullanılan Taşyolunun açılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekipleri yolda incelemede bulunarak yeniden açılması için çalışma başlattılar.


Erzincan’da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor.



“Taşyolunun hikayesi”


Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870’de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002’de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye’yi Divriği’ye bağladı. Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.


Fırat Nehri kıyısında Kemaliye’den Divriği’ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.


Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak belirlenen Taş Yolu’nun, Çin’deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye’de, yürüyüş ya da araçla zorlu bir yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu’nun yanı sıra Karanlık Kanyon’da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.


Bu özellikleri ile her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turisti misafir eden ilçe ve Taş Yolu, macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunuyor ve maceralar yaşatıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:29
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