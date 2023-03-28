Göçmenlerin kaldığı tesiste yangın: 39 ölü!

ABD-Meksika sınırında bulunan Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) binasında yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 39 göçmen hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Çıkan yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangının bir tuvalette çıktığı ve kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi. (İLKHA)

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