Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı Siirt’in Veysel Karani beldesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt’in Veysel Karani beldesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan 32 göçmen ise sınır dışı edilecek.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veysel Karani beldesinde dur ikazına uymayan minibüsün Batman-Kozluk istikametine doğru kaçması üzerine yapılan takip sonucunda şüpheli aracı Çukurca köyü yol ayrımında durdurdu. Durdurulan aracın yanındaki boş arazide 32 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 26 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu toplam 32 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü M.İ.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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