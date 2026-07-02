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Aktüel Göçmen kaçakçılığında adres bu defa İstanbul oldu
Aktüel

Göçmen kaçakçılığında adres bu defa İstanbul oldu

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 kaçak göçmen yakalanırken, organizasyonda yer aldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi'nde yabancı uyrukluların bulunduğu ve sınır illerine sevk edileceği bir adresi tespit etti. Adresi gözetim altına alan ekipler, bir süre sonra yabancı uyruklu şahısların ikişerli gruplar halinde evden çıkarak yakında bekleyen bir araca bindiklerini belirledi. Takibe alınan araç, bir süre sonra durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 9 kaçak göçmen ile yabancı uyruklu 1 rehber ve 1 sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun devamında ikamet adresi çevresinde kaçak göçmenleri yönlendirdiği tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreste gerçekleştirilen aramalarda ise 4 kaçak göçmen ile ev sorumlusu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan toplam 13 kaçak göçmen, sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisinde yer aldıkları belirlenen 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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