19 yıl sonra ortaya çıktı! Sır gibi bir cinayet daha çözüldü

Bakan Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının toplumun adalete olan güveninin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda uzun yıllardır sonuçlandırılamayan dosyaların yeniden ele alındığını belirten Gürlek, "Karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ SONRA KATİLLER TESPİT EDİLDİ

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ilişkin dosyanın yeniden incelendiğini aktaran Gürlek, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana hakkında hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğunun DNA incelemesiyle belirlendiğini kaydetti.

Gürlek, Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık 19 yıl sonra dosyanın aydınlatıldığını belirterek, "Elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve şüpheliler gözaltına alındı" dedi.