Göbek eriten diyet: Kırmızı pul biberli yoğurt kürü ile ilk defa motor gibi çalışacak! Yarım saat yapan kilo verdi
Pul biberli yoğurt kürü göbek eritme konusunda başarısı kanıtlanmış bir formül olarak öne çıkıyor. İşte göbek yağlarını eriten formül…
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
yarım limon suyu
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Yapılışı:
3 malzemeyi verilen ölçülerle karıştıralım.
Gece yatmadan yarım saat önce yiyelim.
Bir kaç gün değil bir kaç hafta tüketelim.
Hem bayanlar hem erkekler güvenle uygulayabilir. Göbek eritmede bir numaralı kürdür.
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