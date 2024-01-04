  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü süpermarket iflas etti edecek! Şubelerini bir bir kapatmaya başladı

Son dakika! İran'daki kanlı saldırıyı onlar üstlendi

Memur ve memur emeklisi yüzde 49.25, işçi ve Bağkur emeklileri ise: yüzde 37.57 zam gelecek! Önemli şartları

241 1 ve Sınıf 3 elektrikli araç teslim etti! Birçok fazla ülke piyasasına servis edildi, herkes şok geçirdi!

Katar'dan İsrail'e ayar

İngiltere'de dünya devi şirketten Türkiye kararı! Satın almak istiyor!

Seçil Erzan’ın kırık telefon ve sim kartı incelendi: Yumurtadan Fulya Terim çıktı

Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Japonya'daki uçak kazası olayı ülkede sosyal medyayı salladı!Yolcu uçağında bulunan herkesin aklındaki soru: Giriş izni yokmuş

Başkan Yaşar Baş'tan Ali Koç'a hodri meydan: Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü!
Kadın - Aile Göbek eriten diyet: Kırmızı pul biberli yoğurt kürü ile ilk defa motor gibi çalışacak! Yarım saat yapan kilo verdi
Kadın - Aile

Göbek eriten diyet: Kırmızı pul biberli yoğurt kürü ile ilk defa motor gibi çalışacak! Yarım saat yapan kilo verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:44:00 - 2024-01-04 23:50:32
Göbek eriten diyet: Kırmızı pul biberli yoğurt kürü ile ilk defa motor gibi çalışacak! Yarım saat yapan kilo verdi

Pul biberli yoğurt kürü göbek eritme konusunda başarısı kanıtlanmış bir formül olarak öne çıkıyor. İşte göbek yağlarını eriten formül…

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
yarım limon suyu
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Yapılışı:

3 malzemeyi verilen ölçülerle karıştıralım.
Gece yatmadan yarım saat önce yiyelim.
Bir kaç gün değil bir kaç hafta tüketelim.

Hem bayanlar hem erkekler güvenle uygulayabilir. Göbek eritmede bir numaralı kürdür.

Yağ yakan hibiskus şerbeti tarifi:
Yağ yakan hibiskus şerbeti tarifi:

Kadın - Aile

Yağ yakan hibiskus şerbeti tarifi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası var diyor! Çinlilerin 1 numarası ömrü 10 yıl uzatıyor
Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası var diyor! Çinlilerin 1 numarası ömrü 10 yıl uzatıyor

Kadın - Aile

Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası var diyor! Çinlilerin 1 numarası ömrü 10 yıl uzatıyor

Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları
Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları

Kadın - Aile

Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları

Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağ
Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağ

Kadın - Aile

Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağ

D vitamini ile zengin besin ne? Uzman isim vatandaşı uyardı: Bağışıklığı ne destekliyor açıkladı! Duyanlar şaşırıyor
D vitamini ile zengin besin ne? Uzman isim vatandaşı uyardı: Bağışıklığı ne destekliyor açıkladı! Duyanlar şaşırıyor

Sağlık

D vitamini ile zengin besin ne? Uzman isim vatandaşı uyardı: Bağışıklığı ne destekliyor açıkladı! Duyanlar şaşırıyor

İbn-i Sina reçetesi: Kuyruk yağını dize sarmak: öngördüklerini böyle ifade etti! Çok konuşulacak mesaj
İbn-i Sina reçetesi: Kuyruk yağını dize sarmak: öngördüklerini böyle ifade etti! Çok konuşulacak mesaj

Kadın - Aile

İbn-i Sina reçetesi: Kuyruk yağını dize sarmak: öngördüklerini böyle ifade etti! Çok konuşulacak mesaj

DNA hasarını onaran besin açıklandı: Şifa dolu dikkat bunu bilmeniz lazım! kanser hastalarına umut olabilir
DNA hasarını onaran besin açıklandı: Şifa dolu dikkat bunu bilmeniz lazım! kanser hastalarına umut olabilir

Kadın - Aile

DNA hasarını onaran besin açıklandı: Şifa dolu dikkat bunu bilmeniz lazım! kanser hastalarına umut olabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! ABD'den Türkiye ziyaretine ilişkin flaş açıklama
Dünya

Son dakika! ABD'den Türkiye ziyaretine ilişkin flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıkacağı b..
Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti
Ekonomi

Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Geçtiğimiz ay emekliler için Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu iddia eden İngilizlerden yine dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz..
Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar
Otomotiv

Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar

Toyota, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23