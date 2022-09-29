Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Adından da anlaşıldığı gibi sarı renkte baharatları kullanarak altın renginde bir yoğurt elde edeceğiz. Harika baharatlar zencefil, tarçın ve zerdeçal ile yağ yakıcı özelliği kanıtlanan yoğurt ile hazırlanan kür sayesinde fazla kilolarınızdan hızla kurtulabilirsiniz.

Altın yoğurt kürü nasıl hazırlanır?

4 yemek kaşığı yağsız yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal toz

1 çay kaşığı zencefil toz

1 çay kaşığı tarçın toz

1 çay kaşığı zeytinyağ

Altın yoğurt kürü tarifi nasıl yapılır?

4 yemek kaşığı yağsız yoğurdu bir kase içerisine alın. Yoğurdun içerisine yukarıda belirttiğim miktarlarda zencefil, zerdeçal, tarçın ve zeytinyağını ilave edin. Karışımı iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı sabah, öğle ve akşam yemeklerinden 1 saat kadar önce aç karnına tüketin. Yukarıda belirtilen malzemeler tek porsiyon içindir. Bu nedenle her öğün için ayrı ayrı ve taze olarak hazırlayarak tüketmelisiniz. Kürü haftada 2 gün uygulamanız yeterli. Sonrasında 4 gün ara ile kürü tekrar edebilirsiniz.

Not: Hamile ve emziren anneler, malzemelerden en az birine alerjisi olanlar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve düzenli ilaç kullanmak zorunda kalanlar bu kürü uygulamasınlar. Lütfen uygularken uzmanına başvurunuz.

Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu

Zerdeçallı Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır? 3 yemek kaşığı yağsız yoğurdu küçük bir kaba koyun. Üzerine yarım limon suyu ve yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyip, iyice karıştırın. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra, tüketebilirsiniz.