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Kadın - Aile Cayır cayır yağ yakan kür: Denenmiştir! Göbek eritmek için pul biberli yoğurt tarifi
Kadın - Aile

Cayır cayır yağ yakan kür: Denenmiştir! Göbek eritmek için pul biberli yoğurt tarifi

Göbek bölgesinde biriken yağları kolayca eriten pul biberli yoğurt kürünü mutlaka denemelisiniz! Peki göbek yağlarını eriten etkili kür hangisi, göbek eritmek için ne yapılmalı? Göbek eriten pul biberli yoğurt kürü...

Yeniakit Publisher
2022-09-30 11:40:00 - 2022-09-30 11:41:53
Cayır cayır yağ yakan kür: Denenmiştir! Göbek eritmek için pul biberli yoğurt tarifi

Fazlalık kilolarından şikayetçi olan kişilerin zayıflamak uğruna denediği çeşitli kür ya da diyet listelerinde uzmanlar tarafından önerilen yoğurt, kalsiyum bakımından faydalıdır. Ayrıca gün içerisinde uzun süreli açlık hissettirmemesi nedeniyle favori besin kaynakları arasında yer alıyor! Bizde bu faydalı mı faydalı besinden yararlanabilmeniz için kilo verme kürü olarak evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pul biberli yoğurt kürünün yapılışını anlattık. İşte zayıflama konusunda oldukça iddialı bir kür olan enfes pul biberli yoğurt kürü tarifi...

Cayır Cayır Yağ Yakan Kür (Denenmiştir) Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı acı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kekik
Yarım limonun suyu

Cayır Cayır Yağ Yakan Kür (Denenmiştir) Tarifi Nasıl Yapılır?

3 yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine acı kırmızı pul biber ,nane ,kekik ve limonu dökün ve iyice karıştırın. Yatmaya bir saat önceden bu karışımı yeyin .Sabah kalktığınızda farkı göreceksiniz şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.

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