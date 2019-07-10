Göbeğinizdeki şişkinlik size ne anlatıyor?

Fiziksel farklılıkların getirmiş olduğu ve gıda tüketimi sayesinde son haline bürünen göbek, şişkinliği ile bizlere bir şeyler anlatmak istiyor.

1-Gazdan etkilenen bağırsaklar

Bu tip göbeğe sahip kişiler, sabah kalktıklarında sorun yaşamasalar da bir süre sonra, göbeklerinin şiştiklerini hissederler. bunun sebebi, yedikleri gıdalara karşı intölerans geliştirmiş olmaları ya da bağırsaklarında oluşan gaz nedeniyle olabilir.

Düzenli beslenme, gece geç saatlerde yemek yememek, gazlı içeceklerden uzak durmak ve probiyotik içeren doğal besinler tüketmek, sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

2-Alt göbekte şişkinlik

Yoğun ve monoton bir hayata sahip olan kadınların birçoğunda görülebilecek tipte bir göbek yapısıdır. Bu şişliğe sahip kişiler, fiziksel olarak güzel bir vücut yapısına sahip olsalar dahi, göbeklerinin alt kısmında hafif bir şişkinlik oturmuş olur. Monoton egzersiz hareketlerini ve düzenlerini aştıklarında, oluşan göbekten kurtulmalarında imkan vardır.

Dengeli beslenme ve ip atlama gibi göbeği direkt etkileyecek olan bir düzen kurarak bu sorunu aşabilirler. Bunların yanı sıra bolca yeşil yapraklı sebze yemek, juicing içmek ve bütün besin değerlerini içine alan bir beslenme tablosu çizmeliler.

3-Anne göbeği

Doğum sonrasında rahim sarktığı için alt karında şişkinlik meydana gelmesi normaldir. Balık yağı ve vitamin takviyeleriyle kendini toparlayan vücut için, doktorun önereceği egzersizleri yapan kadınlarda bu sorunlar kısa sürede ortadan kalkıyor.

İlk 6 ay boyunca şişlik olağandır. Anında egzersize başlamak da uygun değildir. Bu aşamada en önemlisi anne ve bebeğin sağlığıdır.

4-Psikolojik şişlikler

Stres altında, monoton ve atıştırmalıklarla geçirilen vakitler sonunda mide bölgesinde ya da biraz alt kısmında şişlikler meydana gelebilir. Fazla kafein, şekerli gıda ve fast food yiyorsanız, sadece doymaya çalışıyorsunuz. Buna ek olarak bir de mide çevrenizde ulaşılması zor bir yağ tabakası biriktiriyorsunuz.

Dolayısıyla sadece tokluk hissi ya da mutlu olmak için tüketilen her besin, sonunda mideye zarar veriyor ve göbekte şişkinlik meydana geliyor.

Bu kişiler beslenme listesi yapmalı ev 2 öğün beslenme şekline uygun olarak yemek yemelidirler.