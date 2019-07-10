0553 313 94 23

Göbeğinizdeki şişkinlik size ne anlatıyor?

Göbeğinizde zaman zaman ya da oturmuş bir şişlik varsa mutlaka bir sebebi de vardır.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00
Göbeğinizdeki şişkinlik size ne anlatıyor?

Fiziksel farklılıkların getirmiş olduğu ve gıda tüketimi sayesinde son haline bürünen göbek, şişkinliği ile bizlere bir şeyler anlatmak istiyor. 

1-Gazdan etkilenen bağırsaklar

Bu tip göbeğe sahip kişiler, sabah kalktıklarında sorun yaşamasalar da bir süre sonra, göbeklerinin şiştiklerini hissederler. bunun sebebi, yedikleri gıdalara karşı intölerans geliştirmiş olmaları ya da bağırsaklarında oluşan gaz nedeniyle olabilir. 

Düzenli beslenme, gece geç saatlerde yemek yememek, gazlı içeceklerden uzak durmak ve probiyotik içeren doğal besinler tüketmek, sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

2-Alt göbekte şişkinlik

Yoğun ve monoton bir hayata sahip olan kadınların birçoğunda görülebilecek tipte bir göbek yapısıdır. Bu şişliğe sahip kişiler, fiziksel olarak güzel bir vücut yapısına sahip olsalar dahi, göbeklerinin alt kısmında hafif bir şişkinlik oturmuş olur. Monoton egzersiz hareketlerini ve düzenlerini aştıklarında, oluşan göbekten kurtulmalarında imkan vardır.

Dengeli beslenme ve ip atlama gibi göbeği direkt etkileyecek olan bir düzen kurarak bu sorunu aşabilirler. Bunların yanı sıra bolca yeşil yapraklı sebze yemek, juicing içmek ve bütün besin değerlerini içine alan bir beslenme tablosu çizmeliler.

3-Anne göbeği

Doğum sonrasında rahim sarktığı için alt karında şişkinlik meydana gelmesi normaldir. Balık yağı ve vitamin takviyeleriyle kendini toparlayan vücut için, doktorun önereceği egzersizleri yapan kadınlarda bu sorunlar kısa sürede ortadan kalkıyor.

İlk 6 ay boyunca şişlik olağandır. Anında egzersize başlamak da uygun değildir. Bu aşamada en önemlisi anne ve bebeğin sağlığıdır.

4-Psikolojik şişlikler

Stres altında, monoton ve atıştırmalıklarla geçirilen vakitler sonunda mide bölgesinde ya da biraz alt kısmında şişlikler meydana gelebilir. Fazla kafein, şekerli gıda ve fast food yiyorsanız, sadece doymaya çalışıyorsunuz. Buna ek olarak bir de mide çevrenizde ulaşılması zor bir yağ tabakası biriktiriyorsunuz. 

Dolayısıyla sadece tokluk hissi ya da mutlu olmak için tüketilen her besin, sonunda mideye zarar veriyor ve göbekte şişkinlik meydana geliyor.

Bu kişiler beslenme listesi yapmalı ev 2 öğün beslenme şekline uygun olarak yemek yemelidirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00
  1. şişlik
  2. şişkinlik
  3. midede şişkinlik
  4. göbek şişliği
  5. göbek neden şişer
  6. mide
  7. mide rahatsızlığı
  8. yeni doğum
  9. yeni doğum yapmış anne
  10. kilo alma
  11. kilo alma sebepleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı mı destekleyecekler, Davutoğlu’nu mu?
    1. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    2. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    3. Asya borsaları
    4. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    5. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    6. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    7. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    8. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    9. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    10. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    11. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    12. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    13. PKK üst yönetimi panikte
    14. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    15. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    16. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    17. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    18. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    19. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    20. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    21. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    22. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    23. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    24. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    25. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    26. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    27. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    28. Adana'da yabancılara yönelik denetim
    29. 15 Temmuz etkinlik muamması!
    30. Arılar bal peteğine ay yıldız çizdi
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"