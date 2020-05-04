GNÇ Star’ın yıldızı belli oldu

Turkcell’in genç müzisyenleri desteklemek için düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması’nı kazananlar belli oldu. Gecenin yıldızı, ’’Seni Görünce’’ şarkısıyla ’Alt Komşu’ grubu oldu.

Gençlerin takip ettiği GNÇ Star Müzik Yarışması’nın kazananları Cumartesi akşamı gerçekleşen dijital finalle sahiplerini buldu. GNÇ’nin YouTube kanalından canlı yayınlanan finalde, 2 bini aşkın adayın arasından sıyrılarak ilk 10’a kalan finalistlerin performans videolarını ünlü sanatçılar Fatma Turgut ve Ferman Akgül evlerinden izledi. Jüri değerlendirmesi sonucu bu yılın şampiyonu,kendi besteleri olan ’’Seni Görünce’’ şarkısını seslendiren ’Alt Komşu’ isimli grup oldu. İkinciliği ’Sevda Denizi’ isimli kendi bestesini seslendiren Ertuğrul Oytun, üçüncülüğü ise ’Büyük İnsan’ şarkısıyla Halil İbrahim Aktaş kazanırken, ilk 3’e girenler canlı yayına bağlanarak duygularını izleyenlerle paylaştı.

Türk Medya stüdyolarında gerçekleştirilen ve Fatih Yıldırım’ın sunduğu dijital final büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacının performansını izleyen jürinin anlık tepkileri de izleyicilere anbean yansıdı. Fatma Turgut ve Ferman Akgül performansları izledikten sonra performanslara dair yorumlarını izleyicilerle paylaştı. Sadece 10 finalisti değerlendirmekle kalmayan ünlü yıldızlar aynı zamanda kendi müzikal yolculuklarına dair anılarını ve genç müzisyenlere ilham verecek hikayelerini paylaştı. Ayrıca Fatma Turgut ’’Bir Varmış Bir Yokmuş’’, Ferman Akgül de ’’Bana Gel’’ ve ’’Beni Benimle Bırak’’ gibi sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirdi.

Alem FM’in medya sponsorluğunu üstlendiği yarışma sonucunda birinciliği kazanan Alt Komşu10 bin TL, ikinci olan Ertuğrul Oytun7 bin 500 TL ve üçüncü olan Halil İbrahim Aktaşda5 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.