Global ticaret Asya ihracatıyla toparlandı
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’ndan yeni bir açıklama geldi.
Açıklamada küresel ticaretin Doğu Asya’da artan ihracatın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığını bildirildi. Büyük ekonomilerin çoğunda ticaretin hala 2019 ortalamasının atlında kaldığına dikkat çekildi. Ticarette Çin, Hindistan ve Güney Afrika’nın diğer büyük ekonomilerden daha iyi durumda olduğuna işaret edildi. Çin’in ihracatının güçlü artış kaydettiği vurgulandı. Açıklamada ilaveten küresel ticarette toparlanmanın 2021’in ikinci yarısında ivmelenerek devam edeceği belirtildi.