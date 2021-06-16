Gizli sırları açığa çıkmaması için okunacak dua! Saklayan gizleyen dua hangisi?

Dua, Yüce Mevlâ ile kul arasındaki irtibatın adıdır. Dua, Rabbimiz’in şanı, gücü ve kuvveti karşısında kulun çaresizliğini, acziyetini kabul ederek Yüce Rabbimiz’den lütuf ve yardımını dilemesidir. Öyle ki yaratıcımız olan Allah (C.C) Kur’an-I Kerim’de “Kullarım Beni sana soracak olurlarsa, gerçekten de Ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da Bana cevap versinler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler.” Bakara Sûresi, 2:186

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Ürpererek ve ümit ederek dua edin O'na. Hiç kuşkusuz, Allah'ın rahmeti, güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.” A’râf Sûresi, 7:55-56

“De ki: Sizin duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” Furkan Sûresi, 25:77 buyurmaktadır.

Rabbimizin yarttığı bizler birer insanız. İnsan, beşerdir. Yeri gelir şaşar, yeri gelir günaha batar, yeri gelir günahlarının farkına varır ve bin pişman olur. İnsanoğlu geçmişte yaptıkları hataların gizli kalması, gün yüzüne çıkmaması için gece gündüz dua ve niyazda bulunur. Peki gizli sırların açığa çıkmaması için okunacak dua hangisi? Gizli sırların saklanması için okunacak esma ismi Ya Kuddûs celle celalüh” ismi şerifidir.

Gizli sırları açığa çıkmaması için okunacak dua!

“Ya Kuddûs celle celalüh” İsm-i şerifi (170) defa okuyarak zikreden kişinin gizli sırları açığa çıkmaz.Herksin sevgisini kazanır. Kalpteki vesveseyi siler.

Ya Kuddûs (C.C) anlamı nedir?

“Ey Kuddüs olan Rabbim! Beni bütün ayıp ve afatlardan pakla.Beni işlediğim günah ve suçlardan temizle.”

Ya Kuddûs (C.C) esmasınının okunacağı vakitler

Pazartesi(zeval yani güneşin tam tepe noktaya ulaştığı an)

Salı (Akşam)

Çarşamba (Öğlen)

Perşembe (Sabah)

Cuma (Mabeyn yani öğle ile ikindi arası)

Cumartes i(Kuşluk)

Pazar (İkindi)