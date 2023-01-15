Gizli saklı tarifler: İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif, faydaları ve sır gibi saklanan o yöntem

İncir yaprağının yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini istediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tariflerini denecek herkese şimdiden kolay gelsin.

İncir yaprağı, bol lif içeren bir bitki yaprağıdır.

Zaman zaman yaşanan bağırsak durgunluğuna kesin çözüm arayanlar, incir yaprağından bitki çayı hazırlayarak bağırsaklarını boşaltabilir. Pektin içeren incir yaprakları, kanı temizleyerek bedenin zararlı maddelerden arınmasını sağlar.

İncir yaprağı kaynatılıp içilir mi?

Serbest radikaller ile savaşan incir yaprağı, içerdiği vitaminler sayesinde kanserli hücreleri yok edici etkiye sahiptir. Kansere karşı önlem almak için; incir yapraklarından çay hazırlayıp tüketebilirsiniz.

İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler

Taze incir yaprakları

Bol su

İncir Yaprağından Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

1 litre kaynar suyun içine incir yapraklarını atın ve 8 dakika kaynamasını sağlayın. 8 dakika sonra suyu ocaktan alarak ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Daha sonra bu çayı süzerek günde 2 fincan ölçüde tüketebilirsiniz.

İncir yaprağı suyu neye iyi gelir?

İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi olan bir besindir. Bu yaprağı farklı şekillerde tüketerek vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda akla gelen incir yaprağı, vücut direncini artırır ve enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar.

İncirin faydaları nelerdir İbrahim Saraçoğlu?

Biz de bu yazımızda kuru incirin faydaları...

Kuru İncirin Faydaları

Kalp Sağlığını Korur.

Kansızlığı Giderir.

Kanseri Önler.

Kemikleri Güçlendirir.

Kan Şekerini Kontrol Eder.

Antioksan Açısından Zengindir.

Yaş incir yaprağının faydaları

İncir Yaprağının Bilmediğiniz 7 Faydası – Neye İyi Gelir?

1) Kalp Hastalıklarını Önler.

2) Bağırsakları Çalıştırır.

3) Doğal Antibiyotik.

4) Kanserli Hücrelerin Oluşumunu Önler.

5) Kemik Yapısını Güçlendirir.

6) Metabolizmayı Canlandırır.

7) Cilt Hastalıklarını İyileştirir.

Kurutulmuş incir yaprağının faydaları:

Kalp Hastalıklarını Önler.

Bağırsakları Çalıştırır.

Doğal Antibiyotik.

Kanserli Hücrelerin Oluşumunu Önler.

Kemik Yapısını Güçlendirir.

Metabolizmayı Canlandırır.

Cilt Hastalıklarını İyileştirir.

İncir yaprağı sütü faydaları: İncir sütü halk arasında siğillere karşı kullanılmaktadır. Yaprağından çıkan süt, siğillere, basura ve vücuttaki yaralara sürülebilir. Ayrıca incir sütünün hazımsızlığı giderici etkisi de bulunur. Nezle, grip ve sıtma rahatsızlıkları için de sütü kullanılabilir.

İbrahim Saraçoğlu incir kürü nasıl yapılır?

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz-dokuz adet kuru inciri ilave ediniz ve yedi dakika ağzı kapalı olarak kaynatınız. Yedi dakika tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. Üçe veya ikiye bölerek öğünlerden on-onbeş dakika önce aç karına içilir

İncir kürünü kimler kullanamaz?

İncir kürü, diyabet sorunu yaşayan ve insülin kullanan kişilere önerilmez.

İncir yaprağı suyu nasıl yapılır?

İncir yapraklarını tüketmek için yaprakları önce kurutun. Kuruyan yaprakları elinizde toz haline getirin. Yaklaşık 2-3 çay kaşığı toz edilmiş incir yaprağının üzerine bir bardak soğuk su ekleyip yaklaşık 1-2 dakika kaynatın. Kaynattığınız incir yaprağı suyunu 5 dk kadar bekledikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

Taze incir yaprağı çayı nasıl yapılır?

1 litre kaynar suyun içine incir yapraklarını atın ve 8 dakika kaynamasını sağlayın. 8 dakika sonra suyu ocaktan alarak ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Daha sonra bu çayı süzerek günde 2 fincan ölçüde tüketebilirsiniz.

Kuru incir yaprağı çayı nasıl yapılır?

1 litre kaynar suyun içine incir yapraklarını atın ve 8 dakika kaynamasını sağlayın. 8 dakika sonra suyu ocaktan alarak ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Daha sonra bu çayı süzerek günde 2 fincan ölçüde tüketebilirsiniz.

İncir yaprağı çayı zararları: İncir Yaprağının Zararı Var mı?

Yapılan araştırmalar neticesinde hem incir meyvesinin hem de incir yaprağının herhangi bir zararı bulunmadığı biliniyor.

Tarifleri denemeden önce uzmanına başvurunuz.