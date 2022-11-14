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İSLAM Gıyabi cenaze namazı nedir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?
İSLAM

Gıyabi cenaze namazı nedir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

Tahiti'de denize düşen ve 20 gündür bulunamayan iş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bu sebeple pek çok kişi 'Gıyabi cenaze namazı nedir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:08:00 -
Gıyabi cenaze namazı nedir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

Türkiye'nin tanınmış bir mücevher markasının distibütörü olan Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden denize düştü. Ertek'in bedenine 20 gündür ulaşılamayınca gıyabi namaz kılındı. Peki, gıyabi cenaze namazı ne oluyor?

Gıyabi cenaze namazı nedir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necâşî’nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhârî, Cenâiz, 55; Müslim, Cenâiz, 63). Olayda hazır bulunan Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.s.), Necâşî’nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım.” (Buhârî, Cenâiz, 54)

Yine, Resûlullah’ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhârî, Cenâiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhârî, Cenâiz, 56).

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