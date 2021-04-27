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Ekonomi GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan chip-para fırsatı
Ekonomi

GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan chip-para fırsatı

E-ticaret platformu GittiGidiyor tarafından yeni bir kampanya başlatılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:10:00 -
GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan chip-para fırsatı

15 Mayıs’a kadar devam edecek kampanya kapsamında 500 ila 999.99 TL tutarında tek seferlik alışverişte 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanyadan Axess, Wings, Free, Neo ticari kart sahipleri ve bu kartlara bağlı ek kart ile sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Katılım için ilk harcamadan önce Axess Mobil üzerinden ‘Hemen katıl’ butonuna tıklamak veya ‘GİTTİGİDİYOR’ yazıp 4566’ya SMS gönderilmesi yeterli.

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