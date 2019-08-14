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Gırtlak kanseri hastanın yardımına koştular

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Karaköprü mevkiinde, Türkiye Elektrik İletim A.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
Gırtlak kanseri hastanın yardımına koştular

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Karaköprü mevkiinde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) iletim hatlarında meydana gelen elektrik kesintisi sorası mağdur olan gırtlak kanseri hastanın yardımına Aras EDAŞ personeli yetişti.


Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Karaköprü Köyü’ndeki TEİAŞ’a ait enerji hatlarında meydana gelen elektrik kesintisi sonrası hastaneye nakli yapılamayan gırtlak kanseri hastası Metin Güvercin’in imdadına Aras Elektrik personeli koştu. Aras çalışanları, makineye bağımlı olan Metin Güvercin’in evine jeneratör kurdu.


Karaköprü Köyü’nde yaşayan gırtlak kanseri vatandaş, elektriklerin kesilmesi nedeni ile zor anlar yaşadı. Rahatsızlığı nedeni ile makineye ihtiyaç duyan Metin Güvercin’in yakınları, Aras EDAŞ’ın çözüm merkezini arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen firma personelleri, hasta vatandaşın yardımın koştu. ARAS Elektrik personeli Metin Güvercin’in evine jeneratör kurarak arızanın giderilmesine kadar enerji sağladı.


Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bu gibi durumlarda personelin çok duyarlı olduğunu ifade ederek, “Bizim için önemli olan her koşulda vatandaşın sorununu gidermek. Özellikle makineye bağlı olan müşterilerimizin hayatları personelimizin seri şekilde hareket etmesine bağlı. Koşullar bazen zorlayıcı olabiliyor, kırsal kesimde ambulans olay yerine gidemeyebiliyor. Veya söz konusu enerji kesintisi uzayabiliyor.Bu durumda makineye bağlı olan vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için kurum olarak seferber oluyoruz” dedi.


Özellikle kış aylarında yolların kapalı olması nedeni ile bu gibi operasyonların yapıldığına dikkat çeken Akbaş, “Jeneratör desteği çoğu zaman kış aylarında gereksinim oluyordu. Ancak bu kez TEİAŞ’a ait enerji hatlarında meydana gelen kesinti nedeni ile Karaköprü Köyü’nde sorun yaşandı. 7/24 görev başında olan çözüm merkezimize gelen ihbar doğrultusunda personelimiz anında olaya müdahale etti ve sayesinde vatandaşımız mağdur olmadı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
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