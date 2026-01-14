Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti

Erzurum’da girişimcilik hayali kuranlar ve işini büyütmek isteyenler için önemli bir buluşma gerçekleşti. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) Girişimci Destek Programı 2026 bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğü iş birliğiyle Girişimci Destek Programı - İş Kurma ve İş Geliştirme Destekleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Programa; TOBB İl KGK Başkanı Meryem Kübra Alioğulları, TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, KOSGEB Erzurum Müdürlüğü KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Kavurmacı, ETSO üyesi firma temsilcileri ve girişimci adayları katılım sağladı. Seminerde KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Kavurmacı tarafından, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; "Başvuru şartları, Destek üst limitleri, Başvuru süreci, Destek kapsamı" gibi önemli konular detaylarıyla ele alındı.

Programın sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak, girişimcilerin merak ettiği tüm başlıklara açıklık getirildi. ETSO olarak, girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Yeni iş fikirlerinin desteklenmesi ve mevcut işletmelerin güçlenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.