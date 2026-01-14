  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman! Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı? İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler! Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde! 14 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Ocak 2024: Faruk Beşer'in vefatı (İslam Hukukçusu) Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız
Kobi Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti
Kobi

Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda 'Girişimci Destek Programı 2026' bilgilendirme semineri düzenlendi.

Erzurum’da girişimcilik hayali kuranlar ve işini büyütmek isteyenler için önemli bir buluşma gerçekleşti. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) Girişimci Destek Programı 2026 bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğü iş birliğiyle Girişimci Destek Programı - İş Kurma ve İş Geliştirme Destekleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

 

Programa; TOBB İl KGK Başkanı Meryem Kübra Alioğulları, TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, KOSGEB Erzurum Müdürlüğü KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Kavurmacı, ETSO üyesi firma temsilcileri ve girişimci adayları katılım sağladı. Seminerde KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Kavurmacı tarafından, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; "Başvuru şartları, Destek üst limitleri, Başvuru süreci, Destek kapsamı" gibi önemli konular detaylarıyla ele alındı.

 

Programın sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak, girişimcilerin merak ettiği tüm başlıklara açıklık getirildi. ETSO olarak, girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Yeni iş fikirlerinin desteklenmesi ve mevcut işletmelerin güçlenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali
KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Kobi

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı
KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!
KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi
KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi

Kobi

KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23