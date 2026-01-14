Almanya'da askerlik depremi! Yeni yasa sonrası vicdani ret başvuruları rekor kırdı!

Almanya hükümetinin ordudaki personel sayısını artırmak amacıyla bazı teşvikler de içeren yeni askerlik düzenlemesinin ülkedeki vicdani retçilerin sayısında artışa neden olduğu ortaya çıktı. Augsburger Allgemeine gazetesinin konuya ilişkin sorusuna cevap veren Almanya Federal Aile ve Sivil Toplum İşleri Dairesi (BAFzA) yetkilisi, 2025 yılında askerlik hizmeti yapmayı reddedenlerin oranının 2024 yılına göre yüzde 72 arttığını bildirdi. Buna göre 2024 yılında 2 bin 249 olan vicdani ret başvurusu, geçen yıl 3 bin 867 kişiye ulaştı. Yeni askerlik düzenlemesinin Alman Federal Meclisinde kabul edildiği Aralık 2025’te 371 başvuru yapılırken, bu sayının 2021 yılının tamamından daha fazla olduğu öğrenildi.

Verilere göre, 2021 yılında vicdani retçilerin sayısı 200’ün altında iken Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte artmaya devam etti. 2020 yılında vicdani retçilerin sayısı 137 iken, 2021’de 201’e, 2022’de 951’e, 2023’te bin 79’a, 2024’te 2 bin 249’a, geçen yıl da 3 bin 867’ye ulaşarak her sene artış gösterdi.

Almanya’da vicdani ret başvurusu yapmak anayasal güvence altında

Almanya Anayasası’nın 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında, "Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak silahlı savaş hizmeti yapmaya zorlanamaz" ifadesi yer alıyor. Ancak başvuru sahipleri, vicdanlarının neden silahlı hizmet yapmaya izin vermediğini yazılı olarak açıklamakla yükümlüler.

Yeni askerlik düzenlemesi yürürlükte

Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) personel ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen yeni askerlik yasasına ilişkin süreç geçen yıl başlamıştı. Aralık ayında Alman Federal Meclisinde kabul edilen yasa, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenleme 18 yaşına giren tüm erkek ve kadınlara askerlik hizmetine uygunluklarını ve motivasyonlarını değerlendirmek için bir anket gönderilmesini öngörüyor. Erkeklerin bu anketleri doldurması zorunlu iken, kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Önce gönüllülük esasını, personel ihtiyacının karşılanamaması halinde zorunlu askerliği öngören yasa, askerlik hizmetini yerine getireceklere yüksek maaş, ehliyet alım kolaylığı, yabancı dil kurslarına katılımının kolaylaştırılması, ücretsiz ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişim gibi bir dizi teşvikler de öngörüyor. Yasa, zorunlu hallerin ortaya çıkması veya ordunun ihtiyacı olduğu personel sayısına ulaşılamaması halinde ise Almanya Federal Meclisi kararı ile zorunlu askerliği de öngörüyor. Almanya, yeni askerlik yasası ile ilk aşamada ordusundaki asker sayısını 183 binden 260 bine, sonrasında ise 460 bine çıkarmayı hedefliyor.