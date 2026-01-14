14 Ocak 2024: Faruk Beşer'in vefatı (İslam Hukukçusu)

Faruk Beşer 22 Nisan 1952’de Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon’da okuyan Beşer, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulu’nda, liseyi de Yozgat İmam-Hatip Lisesi’nde okuyup 1972’de mezun oldu. Daha sonra Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’ni kazanıp 1978 senesinde mezun oldu (1978). Mezun olduğu Fakültede İslâm Hukuku dalında “İslâm’da Sosyal Güvenlik” adlı teziyle 1985’te doktor oldu.







Faruk Beşer, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak sekiz yıl muhtelif görevlerde bulundu. Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalışan Beşer, bilahare özel İlmî Araştırmalar Merkezi’nde 1986-1993 senelerinde kurucu müdür olarak çalıştı.







Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak gitti ve orada 1993-1994 yıllarında iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu. Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak dahil oldu. 12 Ekim 1994 tarihinde İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu. Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı. University of Pittsburgh’un daveti ile Visiting Professor olarak ABD’ye gitti ve adı geçen üniversitede 1999-2000 yılları arasında altı ay araştırmalarda bulundu.







Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

Faruk Beşer Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli oldu.







Evli ve dört çocuk babası olan, Yeni Şafak Gazetesinin de yazarlarından Prof. Dr. Faruk Beşer, 14 Ocak 2024’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesi’nde vefat etti.