Gündem Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı
Gündem

Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesinde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi duruşma sırasında silahla vurdu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ayağından vurulan hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi

SAVCI GÖZALTINDA

Hakim eski eşini vuran savcının gözaltına alındığı belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YAZIK

SAVCI BUNU YAPARSA!

Endişeliyiz

Adaleti tesis etmesi gerekenler adaleti hiçe sayıyor. Sokak daki napsa olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
