Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesinde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi duruşma sırasında silahla vurdu.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ayağından vurulan hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi
SAVCI GÖZALTINDA
Hakim eski eşini vuran savcının gözaltına alındığı belirtildi.
Gündem
