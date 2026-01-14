e-Devlet’e bakmayan yandı: Evler 15 günde satışa çıkabilir
Kentsel dönüşümde yeni dönemde tebligatlar artık e-Devlet üzerinden yapılacak; bildirimi fark etmeyen ev sahiplerinin konutları 15 gün içinde belediye tarafından rayiç bedelle satışa çıkarılabilecek.
Kentsel dönüşümün hızlanması adına yeni bir uygulamaya geçiliyor. Artık dönüşüme girecek binalarda, ev sahiplerine fiziki tebligat yerine e-Devlet üzerinden elektronik tebligat gönderilecek.
ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ: 15 GÜNE DİKKAT
Ancak binada dönüşüm kararına katılmayan veya tebligatı 15 gün içinde onaylamayan ev sahipleri ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak.
Avukat Çiğdem Kezer’in açıklamasına göre, belirlenen süre içinde itiraz etmeyen veya dönüşüme katılmayanların arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satış süreci, askıda 15 gün bekletilerek vatandaşlara itiraz hakkı verildikten sonra uygulanıyor.
Kezer, “Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle kanuna yansıdı” dedi.
YENİ UYGULAMANIN AMACI SÜRECİ HIZLANDIRMAK
Uygulama, kentsel dönüşümde sürecin hızlanmasını amaçlarken, ev sahiplerinin elektronik tebligatları düzenli olarak takip etmesini zorunlu hale getiriyor.
Aksi halde ev sahiplerinin onayı olmadan mülkleri belediye tarafından satılabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİN
Uzmanlar ev sahiplerinin E-devlet üzerinden gelen bildirimleri dikkatli bir şekilde takip etmelerini öneriyor.