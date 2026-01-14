  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman! Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı? İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler! Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde! 14 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Ocak 2024: Faruk Beşer'in vefatı (İslam Hukukçusu) Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız
Gündem e-Devlet’e bakmayan yandı: Evler 15 günde satışa çıkabilir
Gündem

e-Devlet’e bakmayan yandı: Evler 15 günde satışa çıkabilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
e-Devlet’e bakmayan yandı: Evler 15 günde satışa çıkabilir

Kentsel dönüşümde yeni dönemde tebligatlar artık e-Devlet üzerinden yapılacak; bildirimi fark etmeyen ev sahiplerinin konutları 15 gün içinde belediye tarafından rayiç bedelle satışa çıkarılabilecek.

Kentsel dönüşümün hızlanması adına yeni bir uygulamaya geçiliyor. Artık dönüşüme girecek binalarda, ev sahiplerine fiziki tebligat yerine e-Devlet üzerinden elektronik tebligat gönderilecek.

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ: 15 GÜNE DİKKAT

Ancak binada dönüşüm kararına katılmayan veya tebligatı 15 gün içinde onaylamayan ev sahipleri ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak.

Avukat Çiğdem Kezer’in açıklamasına göre, belirlenen süre içinde itiraz etmeyen veya dönüşüme katılmayanların arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satış süreci, askıda 15 gün bekletilerek vatandaşlara itiraz hakkı verildikten sonra uygulanıyor.

Kezer, “Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle kanuna yansıdı” dedi.

YENİ UYGULAMANIN AMACI SÜRECİ HIZLANDIRMAK

Uygulama, kentsel dönüşümde sürecin hızlanmasını amaçlarken, ev sahiplerinin elektronik tebligatları düzenli olarak takip etmesini zorunlu hale getiriyor.

Aksi halde ev sahiplerinin onayı olmadan mülkleri belediye tarafından satılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİN

Uzmanlar ev sahiplerinin E-devlet üzerinden gelen bildirimleri dikkatli bir şekilde takip etmelerini öneriyor.

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor
Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor

Gündem

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor

Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz

Konut Projeleri

Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz

Söylentilere inanmayın! DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" açıklaması
Söylentilere inanmayın! DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" açıklaması

Gündem

Söylentilere inanmayın! DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23