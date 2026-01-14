Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dijital dünyayı zehirleyen suç odaklarına yönelik son 5 gündür aralıksız sürdürülen operasyonların bilançosunu paylaştı.
Siber suçlarla mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan, yasa dışı bahis oynatan ve kişisel verileri ele geçiren suç şebekelerine büyük bir darbe indirildi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonlar neticesinde toplam 126 şüphelinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu. "Siber devriyelerimiz görev başında" mesajı veren Yerlikaya, vatandaşların huzurunu kaçıran, banka hesaplarını boşaltan ve sanal dünyada suç işleyen her bir odakla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konulurken, gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor.