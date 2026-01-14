3 milyar yıllık servet: Dünyanın aradığı gaz bulundu

Güney Afrika’daki altın madenlerinde yapılan çalışmalar, devasa bir helyum rezervini gün yüzüne çıkardı. Yüzde 12 gibi rekor bir yoğunluğa sahip olan gaz, bilim dünyasında büyük heyecana sebep oldu.

Virginia Gaz Projesi kapsamında yapılan incelemelerde, gaz rezervlerinin içinde yüzde 12 gibi rekor düzeyde helyum bulunduğu belirlendi. Bilim insanları, 3 milyar yıllık kayaçların arasında sıkışan bu helyumun yaklaşık 270 milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor.



Helyumun kaynağını inceleyen jeologlar, bu değerli gazın uranyum bakımından zengin altın damarlarından geldiğini saptadı. Milyonlarca yıl süren radyoaktif bozunma sonucu ortaya çıkan bu gaz, jeolojik süreçlerin bir mucizesi olarak nitelendiriliyor.

Bu keşif sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda derin yer kabuğundaki mikrobiyal yaşamın izlerini sürmek için eşsiz bir laboratuvar imkanı sunuyor. Gazın bir kısmının ise çok daha derinlerdeki granit ana kayadan geldiği düşünülüyor.



Helyum gazı sanılanın aksine sadece balonlar için kullanılmıyor; modern teknolojinin devamlılığı için yeri doldurulamaz bir madde. Özellikle MRI cihazlarındaki süper iletken mıknatısları soğutmak için kullanılan tek ideal madde olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca uzay araçlarında ve hassas üretim tesislerinde toksik olmayan yapısıyla vazgeçilmez bir yer tutuyor. Dünya rezervlerinin hızla tükenmesi, bu yeni yatağı altın madenlerinden çok daha stratejik bir hale getiriyor.



Bilim insanları bu projeyi bir model olarak kullanarak, dünya genelinde yeni helyum yataklarının nasıl bulunabileceğine dair yöntemler geliştiriyor. Bu araştırma, küresel helyum krizine çözüm olma potansiyeli taşıyor.

Yerin altındaki bu 3 milyar yıllık gizem, insanlığın gelecekteki teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Bu çalışma, helyum açısından zengin kaynakların geliştirilmesinde jeolojik faktörlerin etkisini de aydınlatıyor.