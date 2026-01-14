  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı Ekrem atar yalanı varsa inananı! 1.9 milyon üyeli CHP'ye 15 milyon şamarı Feti Yıldız: Ahmet Türk ile Ahmet Özer görevlerine iade edilebilir Teröristler, devletin sözünü dinleyen bir sivili katletti! CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı! Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"
Gündem İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler!
Gündem

İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler!

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği resmi mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki iç karışıklıkları ve şiddeti bizzat kışkırttığını öne sürerek dünyaya "acil" koduyla seslendi. Trump’ın açıklamalarını "pervasız bir tehdit" ve "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendiren İravani, Washington yönetiminin İran’ın istikrarını hedef alan kirli bir oyun içinde olduğunu savundu.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da şiddeti kışkırttığını ve istikrarsızlığı teşvik ettiğini belirterek, "ABD ve İsrail rejimleri, gençler başta olmak üzere meydana gelen masum sivil can kayıpları konusunda doğrudan ve yadsınamaz bir hukuki sorumluluk taşımaktadır" dedi.

İran yönetiminden, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkede devam protesto gösterilerine verdiği açık desteğe tepki geldi. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını şikayet etti. Mektubunda Trump’ın "İranlı vatanseverler protestolara devam edin. Kurumları ele geçirin. Yardım yolda" ifadelerini hatırlatan İravani, "Bu pervasız açıklama, siyasi istikrarsızlığı açıkça teşvik etmekte, şiddeti kışkırtmakta ve davet etmekte; İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit etmektedir. Açıklama, BM Şartı’nda yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu.

 

"Rejim değişikliği politikasının parçası"

Trump’ın müdahaleci söylemlerinin son haftalarda dile getirdiği İran’a karşı güç kullanma tehditlerinin bir parçası olduğuna dikkat çeken İravani, "ABD Başkanı Trump’ın açıkça dile getirdiği ‘kurumların ele geçirilmesi’ çağrısı, Haziran 2025’te İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen ve başarısızlıkla sonuçlanan 12 günlük saldırı savaşı bağlamında değerlendirilmelidir. Bu çağrı aynı zamanda, sözde ‘azami baskı’ kampanyası yoluyla yürütülen daha geniş bir rejim değişikliği politikasının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

 

İran, ölümler konusunda ABD ve İsrail’i suçladı

ABD’nin İran’a yönelik rejim değişikliği politikasının hukuka aykırı tek taraflı yaptırımları, bilinçli toplumsal ve ekonomik istikrarsızlaştırmayı, güvensizliğin sistematik biçimde yayılmasını ve gençlerin İran İslam Cumhuriyeti hükümetine karşı kışkırtılmasını içerdiğini vurgulayan İravani, "ABD ve İsrail rejimleri, gençler başta olmak üzere meydana gelen masum sivil can kayıpları konusunda doğrudan ve yadsınamaz bir hukuki sorumluluk taşımaktadır" dedi.

 

İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve konsey üyesi ülkelere ABD’nin İran’ın iç işlerine müdahalesine ve güç kullanma tehditlerine karşı çıkma çağrısı yapan İravani, "Tüm üye devletler, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı ilkeleri dahil BM Şartı’nı ihlal eden kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalardan veya eylemlerden kaçınmalıdır" ifadelerine yer verdi. İravani, gönderdiği mektubun resmi bir belge olarak BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere dağıtılmasını talep etti.

 

Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda
Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda

Gündem

Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda

İsrail'in ve ABD'nin uykularını kaçıran ASELSAN'dan müthiş haber! 30 milyar doları aştı
İsrail'in ve ABD'nin uykularını kaçıran ASELSAN'dan müthiş haber! 30 milyar doları aştı

Ekonomi

İsrail'in ve ABD'nin uykularını kaçıran ASELSAN'dan müthiş haber! 30 milyar doları aştı

İsyancılara ‘Dayanın! Yardım yolda’ diyen Trump, Pehlevi ile temasa geçti! İran’a saldırı an meselesi
İsyancılara ‘Dayanın! Yardım yolda’ diyen Trump, Pehlevi ile temasa geçti! İran’a saldırı an meselesi

Gündem

İsyancılara ‘Dayanın! Yardım yolda’ diyen Trump, Pehlevi ile temasa geçti! İran’a saldırı an meselesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23