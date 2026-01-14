Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu, cezevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti.
Futbolda bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Uzun süredir hapiste bulunan futbolcuyu takım arkadaşları yalnız bırakmıyor.
ZİYARET ETTİLER
İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu'nun, Mert Hakan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.