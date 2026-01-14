Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Emekli maaşı farkının perde arkası

Almanya'da yaklaşık 22 milyon emekli bulunurken, ortalama emekli maaşı 1290 Euro olarak kaydedildi. Türkiye ile kıyaslandığında bu rakam yüksek görünse de, Yılmaz bu durumun "daha fazla çalışma ve daha fazla prim" esasına dayandığını vurguladı.

Haberde öne çıkan karşılaştırmalı veriler şunlar:

Çalışma süresi: Türkiye'de 25 yıl çalışan bir kişi emekli olabilirken, Almanya'da bu süre 45 yılı buluyor.

Türkiye'de 25 yıl çalışan bir kişi emekli olabilirken, Almanya'da bu süre 45 yılı buluyor. Emeklilik yaşı: Türkiye'de 50'li yaşlarda emekli olunabilirken, Almanya'da kadınlar 65, erkekler ise 67 yaşında emekli maaşına hak kazanıyor.

Türkiye'de 50'li yaşlarda emekli olunabilirken, Almanya'da kadınlar 65, erkekler ise 67 yaşında emekli maaşına hak kazanıyor. Maaş alma süresi: Erken yaşta emekli olan bir Türk vatandaşı ortalama 30 yıl maaş alırken, geç emekli olan bir Alman vatandaşının ortalama maaş alma süresi 15 yıl ile sınırlı kalıyor.

SGK üzerindeki yük ve çalışan/emekli oranı

Haberde dikkat çekilen en kritik noktalardan biri ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği oldu. Almanya'da 2.3 çalışana 1 emekli düşerken, Türkiye'de bu oran 1.5 çalışana 1 emekli şeklinde gerçekleşiyor. Yılmaz, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sisteminin yeterli prim toplayamaması durumunda emekli maaşlarının artmasının matematiksel olarak zorlaştığını ifade etti.