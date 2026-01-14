CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Başörtüsü düşmanlığı ve eğitim engelinde CHP damgası

Paylaşılan videoda, TALİBAN’ın bugün uyguladığı başörtüsü zorunluluğuna karşılık, CHP döneminde uygulanan "açma zorunluluğu" ve başörtüsü yasakları hatırlatıldı.

Türkiye'de yakın tarihe kadar genç kızların üniversite kapılarından başörtüsü nedeniyle geri çevrildiği, ikna odalarında zulme maruz kaldığı ve eğitim haklarının ellerinden kasten alındığı belgeleriyle ortaya konuldu.

Şapka zulmü ve cellatların kanlı bilançosu

Haberde, CHP’nin kılık kıyafet üzerinden halka uyguladığı baskıların boyutuna şu çarpıcı başlıklarla dikkat çekildi:

Şapka Kanunu:

İdamlar: Cumhuriyet tarihinin en yoğun idam döneminin CHP 'nin tek parti diktasında yaşandığı vurgulandı.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun idam döneminin ’nin tek parti diktasında yaşandığı vurgulandı. Cellat İtirafı: Devletin resmi celladı Ali Bey’in, sadece kendisinin 5 bin 216 kişiyi idam ettiğini itiraf ettiği bilgiler paylaşıldı.

Millete reva görülen açlık: "Kedi eti yiyin" tavsiyesi

Tek parti döneminin ekonomik yıkımı ve halkın içine itildiği sefalet de videoda geniş yer buldu. CHP döneminde ortalama 9 bin kişinin açlıktan öldüğü belirtilirken, dönemin gazetelerinin ise çaresiz halka şu rezil tavsiyeleri verdiği kupürlerle gösterildi:

Sefalet:

Gazeteler açlık karşısında halka "kedi eti" ve "kurbağa eti" yemenin lezzetli olduğunu pazarladı. Karaborsa: İnsanların soğan ve patates dahi bulamadığı bir dönemde, aydın geçinenlerin millete kedi etini tavsiye ettiği hatırlatıldı.

Kültür ve ibadet katliamı

CHP'nin sadece insanların hayatına değil, inancına ve kültürüne de savaş açtığı şu örneklerle anlatıldı:

Müzik Yasağı:

1930’larda radyolarda müziği çalınmasının yasaklandığı ve sazların "gericilik" bahanesiyle meydanlarda yakıldığı aktarıldı. Ecdad Mirasına İhanet: Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre 27 yılda 10 binin üzerinde vakıf eserinin yok edildiği belirtildi.

verilerine göre 27 yılda 10 binin üzerinde vakıf eserinin yok edildiği belirtildi. Cami Kıyımı: Yıkılan bu eserlerden 2 bin 800’ünün cami ve mescitlerden oluştuğu gerçeği bir kez daha yüzlere vuruldu.

Demokrasi masalı: İlk oy 45 yaşında

"Bize demokrasiyi CHP getirdi" yalanına sarılanlara karşı, 27 yıl boyunca tek parti diktasıyla ülkenin yönetildiği ve YSK’nın ancak 1950’de kurulabildiği hatırlatıldı. TALİBAN’ın seçimsiz geçen 9 yılının üç katı süreyi seçim yapmadan geçiren CHP döneminde, bir gencin demokratik hakkını kullanarak ilk oyunu ancak 45 yaşında kullanabildiği ifade edildi.