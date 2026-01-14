  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı Ekrem atar yalanı varsa inananı! 1.9 milyon üyeli CHP'ye 15 milyon şamarı Feti Yıldız: Ahmet Türk ile Ahmet Özer görevlerine iade edilebilir Teröristler, devletin sözünü dinleyen bir sivili katletti! CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı! Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"
Gündem Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!
Gündem

Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük umutlarla ve sosyal medyadaki pembe tabloların etkisiyle Türkiye'deki düzenini bırakıp Almanya’ya yerleşen genç kızın feryadı yürekleri burktu.

İki yıldır Almanya'da yaşayan gurbetçi genç, paylaştığı videoda "Almanya rüyasının" nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü gözyaşları içinde anlattı. Türkiye'de iyi bir işi ve huzurlu bir hayatı varken her şeyi geride bıraktığını belirten genç kız, Avrupa'da umduğunu bulamadığını ve psikolojik olarak çöktüğünü ifade etti.

Gurbette yaşadığı zorluklar nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve büyük bir sinir harbi içinde olduğunu söyleyen genç kız, "Bu senenin sonuna kadar iş buldum buldum, yoksa benden bu kadar" diyerek Türkiye'ye kesin dönüş sinyali verdi.

Sosyal medyadaki "yurt dışı güzellemelerine" inanarak hareket ettiği için büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren gencin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek yurt dışına gitme hayali kuranlar arasında büyük bir tartışma başlattı.

Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor!
Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor!

Gündem

Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor!

Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!
Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

Gündem

Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

Almanya'dan Grönland hamlesi!
Almanya'dan Grönland hamlesi!

Dünya

Almanya'dan Grönland hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rayner

Almanya Fransa İngiltere vs.ülkeler yeterli kriterler oluşursa kaliteli eleman alıyor veya vasıfsız geri hizmet çiftçi çocuk bakıcısı gibi Kendini geliştirenler turkiyede şartlar çok daha güzel çocuk bakıcılığı super imkanlara sahip çoban ve bahçe tarım da çalışanlar yüksek maaş alıyorlar Gelişen turkiyenin kıymetini bilin

Hüseyin Abdullah Volga

Göstermeyin böyle haberleri. Hatta Türkiye'yi beğenmeyeni teşvik edin. Burada bozgunculuk yapacaklarına oralarda sürünsünler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23