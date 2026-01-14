Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!

İki yıldır Almanya'da yaşayan gurbetçi genç, paylaştığı videoda "Almanya rüyasının" nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü gözyaşları içinde anlattı. Türkiye'de iyi bir işi ve huzurlu bir hayatı varken her şeyi geride bıraktığını belirten genç kız, Avrupa'da umduğunu bulamadığını ve psikolojik olarak çöktüğünü ifade etti.

Gurbette yaşadığı zorluklar nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve büyük bir sinir harbi içinde olduğunu söyleyen genç kız, "Bu senenin sonuna kadar iş buldum buldum, yoksa benden bu kadar" diyerek Türkiye'ye kesin dönüş sinyali verdi.

Sosyal medyadaki "yurt dışı güzellemelerine" inanarak hareket ettiği için büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren gencin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek yurt dışına gitme hayali kuranlar arasında büyük bir tartışma başlattı.