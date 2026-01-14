Şimdiki film değil gerçek! ‘Ramiz’ için hesap günü

Hakkında hazırlanan iddianamede, yanındaki arkadaşıyla birlikte işletme sahibini darp ettiği ve "yağmaya teşebbüs" suçunu işlediği belirtilen Bayraktar için 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın detaylarına göre Bayraktar'ın, iş yeri sahibine "Seni burada barındırmayacağım" diyerek yumruk attığı ve haftalık 25 bin lira haraç talep ettiği öne sürülüyor. Duruşma için sabah saatlerinde adliyeye gelen ünlü oyuncunun, "yağma" ve "kasten yaralama" suçlamalarına karşı yapacağı savunma merakla bekleniyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan darp anları ve şikayetçi tarafın ifadeleriyle derinleşen davada, mahkemenin bugün ara kararını açıklaması öngörülüyor.