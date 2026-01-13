270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor

Afrika havacılık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Etiyopya, kıtanın bugüne kadarki en büyük havacılık altyapı projesi olarak gösterilen Bishoftu Uluslararası Havalimanı için resmen düğmeye bastı. Başkent Addis Ababa’nın güneydoğusunda inşa edilecek dev proje, 12,5 milyar dolarlık yatırım hacmiyle sadece Etiyopya’nın değil, Afrika’nın küresel hava ulaşımındaki konumunu da değiştirmeyi hedefliyor.

4 Pist, 270 Uçak, 110 Milyon Yolcu

Etiyopya Başbakanı Dr. Abiy Ahmed’in katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde projenin stratejik önemi vurgulandı. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Bishoftu Uluslararası Havalimanı;

•Dört bağımsız pist,

•Aynı anda 270 uçağa park imkânı,

•Yıllık 110 milyon yolcu kapasitesi

ile Afrika havacılığında yeni bir çağın kapılarını aralayacak.

Kıtayı Dünyaya Bağlayacak

Tarihi temel atma törenine; bakanlar, üst düzey hükümet yetkilileri, havacılık sektörü temsilcileri ve Etiyopya Havayollarıyöneticileri de katıldı. Projenin, Etiyopya’yı Afrika’nın en önemli hava ulaşım ve aktarma merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor. Yetkililer, yeni havalimanının kıta içi ve kıtalar arası uçuşlarda stratejik bir merkez olacağını vurguladı.

Dev Alan Görüntülendi

Öte yandan, dev havalimanının inşa edileceği geniş araziye ait ilk görseller de kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrılan alanın büyüklüğü, projenin neden “Afrika tarihinin en büyük havacılık hamlesi” olarak tanımlandığını net şekilde ortaya koydu. Bishoftu Uluslararası Havalimanı, tamamlandığında Afrika’nın hava ulaşım haritasını kökten değiştirecek projeler arasında yerini alacak.